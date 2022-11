Diputación se opone a las propuestas de VOX Guadalajara para fomento de la natalidad en los pueblos y ayudas al sector primario

lunes 28 de noviembre de 2022 , 19:58h

Este lunes se ha celebrado el pleno extraordinario para debatir los presupuestos de 2023 en la Diputación Provincial de Guadalajara. Unos presupuestos que se han aprobado con el apoyo del gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. VOX ha presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos y trece parciales que no han sido incluidas en el borrador definitivo. El portavoz del Grupo Provincial de VOX en Diputación, Iván Sánchez ha explicado la oposición total a los presupuestos por “irreales e irrealizables además de no ajustarse a las necesidades de los vecinos de nuestra provincia”.



Desde el equipo de Gobierno se ha decidido no tener en cuenta tampoco, ninguna de las trece enmiendas parciales presentadas a los presupuestos. “No han querido ni entrar a debatir nuestras enmiendas con excusas banales sobre remanentes presupuestarios. Se trata de enmiendas para fomento de la Natalidad, las familias numerosas, ayuda a domicilio, el Banco de Alimentos, Red Madre, el comercio o el empleo. Pero también planes de ayudas a nuestros agricultores y ganaderos. Lo que no entiendo es la abstención del Partido Popular a las mismas”, se ha cuestionado el diputado.



Entre las enmiendas de VOX destacan:

• Creación de una partida presupuestaria para revertir el invierno demográfico de nuestra provincia. En la última década el número de nacimientos ha caído un 6%.

• Fijar población rural en la Sierra Norte protegiendo a sus habitantes de los ataques del lobo.

• Subvencionar drones con cámaras geotérmicas para facilitar la calidad de vida de nuestros agricultores en sus labores diarias para el control de su ganado.

• Ayudar a entidades locales y asociaciones rurales a adquirir cubas de agua para prevención de incendios y usos varios en épocas de sequía.



Sánchez ha recordado que: “Una vez más esta Diputación ha votado en contra de nuestras propuestas llenas de sentido común. Luego se jactan del remanente de tesorería pero se niegan a disponer de 937.500 euros del mismo para atender nuestras necesarias propuestas”. “Desde VOX damos por bien empleado el tiempo en redactar estas propuestas porque estoy seguro que actuarán igual que el año pasado. Tres meses después de denegarnos una enmienda para videovigilancia en nuestros pueblos, nos la copiaron descaradamente. Bienvenido sean estos plagios de PSOE y Ciudadanos si revierten para el bien de Guadalajara”, ha concluido el portavoz de VOX en la institución.