VOX solicita la paralización inmediata y el aplazamiento de los presupuestos del ayuntamiento de Guadalajara

martes 22 de noviembre de 2022 , 12:12h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha solicitado formalmente la paralización inmediata y el aplazamiento del proyecto de presupuestos municipales para 2023. Así lo ha indicado el portavoz de la formación en la capital, Antonio de Miguel durante el transcurso de la Comisión de Hacienda celebrada este martes, previa al debate final de las cuentas municipales previsto para el pleno del próximo viernes.



De Miguel ha señalado los motivos por los que VOX solicita que el trámite presupuestario no continúe adelante tal y como tiene previsto aprobar definitivamente el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos: “Solicitamos y exigimos la retirada y aplazamiento de estas cuentas hasta que, por un lado, sea emitido un informe jurídico que acredite la legalidad y analice legalmente lo que se pretende hacer con los ingresos de este canon de urbanización previsto por las supuestas mega-instalaciones de plantas solares fotovoltaicas, explicando qué obras o actuaciones de la previstas en el presupuesto tienen tal cobertura de legalidad, así como los préstamos concretos que se pueden amortizar. Que acredite si es posible legalmente amortizar deuda con patrimonio municipal del suelo, en qué condiciones y con qué requisitos”.



De igual forma, VOX también ha solicitado la paralización de los presupuestos municipales “hasta que sea emitido un informe de la Intervención sobre la modificación sustancial de este proyecto inicial antes de que se debata en el pleno. Y que explique y analice las condiciones sustanciales nuevas que se proponen como las reducciones en ingresos por este canon de las plantas fotovoltaicas, subidas en ICIO y los cambios de partidas en la estructura el presupuesto”.



Además, VOX pide el aplazamiento del trámite presupuestario “hasta que sea emitido un informe de la Secretaría General sobre la legalidad de todas estas modificaciones presupuestarias que van a ir al pleno para su aprobación sin los informes correspondientes. Y se nos conceda la posibilidad de tener acceso por completo al expediente relacionado con este asunto de las mega-instalaciones de plantas solares fotovoltaicas que se van a instalar en Guadalajara para tener la información al completo y hacernos un juicio de valor global de este recurso económico”.



“El presupuesto ha sido calificado de ilegal en el informe de la Intervención”



El portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel, ha recordado que la formación presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales porque “no vamos a ser cómplices de la deriva y decadencia económica a la que nos lleva Alberto Rojo y sus socios de gobierno de Ciudadanos. VOX no quiere participar en el juego de enmendar parcialmente un presupuesto que ha sido calificado de ilegal en el informe de la Intervención y que no cuenta con ningún sustento creíble para confiar en su legalidad”.



La enmienda a la totalidad de VOX se fundamenta en la “imprudencia y la temeridad del gobierno municipal en la que incurre a la hora de ignorar, evitar y ningunear el informe de control financiero de la Intervención general sobre el proyecto, un informe que es desfavorable. Además, no existe un informe jurídico que acredite la legalidad en lo referente al desequilibrio generado por los ingresos de los cánones de urbanización previstos por supuestas mega-instalaciones de plantas solares fotovoltaicas que se van a instalar en nuestro municipio reportando supuestamente la cantidad de 15 millones de euros entre ICIO y canon. Con una dotación de 3,6 millones de euros destinada gastos ordinarios del presupuesto y que obligatoriamente han de ir destinados a financiar patrimonio público del suelo como parques, espacios públicos o viviendas de protección oficial”, relata De Miguel.



Además, el edil de VOX ha argumentado el rechazo de la formación a estas cuentas municipales porque “no se acreditan debidamente ingresos para sustentar los gastos que se proponen. Hay mucha incertidumbre y desequilibrios respecto a estos ingresos. Existe un desfase entre los ingresos y los gastos. Son irregularidades irrealizables. Se ha inflado las previsiones de ingresos por impuestos municipales derivados de la recaudación del ICIO o IBI, al igual que con las tasas municipales”.



Finalmente, Antonio de Miguel también ha recordado que en las cuentas que presentan PSOE y Ciudadanos “existen partidas completamente superfluas, por lo que desde VOX no vamos a apoyar estos presupuestos, que son el ejemplo del despilfarro y la irresponsabilidad del gobierno municipal y que son ajenos a la realidad que están viviendo los guadalajareños”.