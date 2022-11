El gobierno de Rojo rechaza la propuesta del PP para solucionar el problema de los hosteleros con las terrazas

sábado 26 de noviembre de 2022 , 11:55h

Una vez más, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos se han unido para votar en contra de la propuesta del Grupo Popular para modificar el artículo 18 de la Ordenanza reguladora de terrazas que está causando graves perjuicios a hosteleros de la ciudad a los que no se les renueva la licencia por un cambio en la interpretación de la norma. La concejala del Grupo Popular, Itziar Asenjo, ha defendido a los hosteleros de Guadalajara, que a los problemas que ya tienen derivados de la inflación, impuestos y subidas de la luz, entre otros, se une esta interpretación que les perjudica, pues muchos de ellos han realizado una importante inversión previa para los cerramientos que ahora no les dejan utilizar. Por ello, ha pedido que se permita el mantenimiento de los cerramientos autorizados por el Ayuntamiento hasta el momento.



Aún así, y bajo el pretexto de “estamos trabajando en ello”, el gobierno del socialista Alberto Rojo ha votado en contra.



La moción, tal y como ha explicado Asenjo durante el debate, pretendía que esta ordenanza fuera revisada y actualizada para ajustarla a las necesidades actuales del sector, siendo necesaria una mayor flexibilidad para dichas instalaciones, teniendo en cuenta que las terrazas son un elemento dinamizador, con muchas posibilidades de enriquecimiento para las ciudades, desde el punto de vista económico, de reorganización y sociológico trabajando en modelos de terrazas que permitan la convivencia de intereses de todas las partes.



Por último, la concejala del Grupo Popular ha advertido que algunos hosteleros ya han presentado recurso ante el Ayuntamiento de Guadalajara y que este acabará en el Contencioso, “y el juez les dará la razón”. Ante esto, ha considerado que “como Administración es preciso garantizar la seguridad jurídica y mantener los criterios que se han venido utilizando durante los últimos años para autorizar las solicitudes de los establecimientos hosteleros, y no provocar perjuicios ni a los empresarios de la zona, ni a los vecinos ni usuarios, ni a la ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta que las terrazas son un elemento dinamizador, con muchas posibilidades de enriquecimiento para las ciudades, desde el punto de vista económico, de reorganización y sociológico”.