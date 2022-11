Castillo denuncia que la ciudadanía “está harta” del clima actual y demanda “estabilidad y tranquilidad” mientras que los gobiernos socialistas “están haciendo todo lo contrario”

lunes 14 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha aseverado que alcaldes y vecinos de la provincia de Guadalajara “están hartos del clima actual” y demandan “estabilidad y tranquilidad” pero lamentablemente los gobiernos socialistas de España, con Pedro Sánchez, y en Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page “no nos están dando ninguna de las dos cosas, sino todo lo contrario”.



Así se ha pronunciado el presidente del PP de Guadalajara durante el Comité de Alcaldes del Partido Popular que se ha celebrado este fin de semana en Torremocha y que ha estado presidido por el líder del PP-CLM, Paco Núñez. En este escenario, Castillo ha señalado que la crisis económica lejos de mejorar “nos está sumiendo en nuevas dificultades”. Nuestros vecinos tienen que enfrentarse ahora a los elevados costes que supone poner en marcha la calefacción y asumir el elevado coste de la electricidad. Además, ha advertido que las previsiones de los expertos auguran que el año que viene será todavía peor.



Castillo ha subrayado que la subida de la inflación en los alimentos básicos sigue su escalada y ha criticado que el Gobierno “no tenga proyecto como país, y no haya puesto en marcha diferentes elementos que propicien que sea más factible asumir este encarecimiento. El presidente provincial ha recordado que los precios han aumentado entre un 20% y un 50% en artículos básicos de la cesta de la compra de las familias guadalajareñas, y “esto demuestra que el Gobierno no está haciendo los deberes a la hora de minimizar esos daños”. Esta lamentable situación genera que “un 36% de las familias españolas no vayan a poder hacer frente a un gasto imprevisto o urgente”.



También ha subrayado que todas las instituciones que debían ser objetivas “están siendo manipuladas y controladas” por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Fiscalía General del Estado.



Castillo ha criticado duramente la reforma que ha emprendido Sánchez del Código Penal para rebajar los delitos de sedición y así beneficiar a aquellos que “están incumplieron la ley”. Es lamentable “que la reforma del código penal sea moneda de cambio” con independentistas, radicales y filoetarras, para que siga en el Gobierno. A su juicio, “están pagando favores a los independentistas catalanes que hicieron un golpe de Estado en 2017, que pusieron en jaque a todas las instituciones del Estado y en riesgo la convivencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña”. Por ello, se ha preguntado “¿qué mensaje estamos lanzando a los ciudadanos cuando desde el Gobierno se favorece a aquellos que incumplen la ley?



Para el presidente provincial, es el momento de comprobar si los socialistas que salen diciendo que están en contra de modificar el código penal para rebajar los delitos por sedición “están realmente en contra”, porque ha apuntado “que el PSOE funciona por federaciones, “y lo tiene muy fácil”. Es momento de que Page, quien tanto ha repetido en los medios nacionales no compartir esta reforma, “ordene” a la Federación castellano manchega que “vote en contra” de esa modificación del código penal, “cosa que no va a hacer porque Page finalmente siempre apoya las políticas seguidistas de Pedro Sánchez y no defiende los intereses del conjunto de los españoles”.