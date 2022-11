Las áreas derrotaron a FS Pozo de Guadalajara ante Club Atlético Alberche (3-9)

domingo 20 de noviembre de 2022 , 19:03h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara que sigue sin encontrar el camino de la victoria, tras caer como local ante Club Atlético Alberche (3-9). Los poceros tuvieron un arranque inapelable, pero de nuevo errores propios les acabaron poniendo el encuentro imposible.



El inicio pocero fue prácticamente perfecto, apretando bien a su rival que era incapaz de dar dos pases seguidos. Fruto de ello Carlos Alonso, a 17,28 del intermedio aprovechó un robo para convertir el 1-0. Los rojillos llegaron a marcar el 2-0, incomprensiblemente anulado tras señalar el árbitro una falta anterior a favor de los poceros. A partir de ahí se empezó a torcer el encuentro, y una perdida en creación a 14,21 del descanso fue el 1-1. Los rojillos se diluyeron tras el empate visitante, y tras un fallo en cadena llegó el 1-2 a 11,15 del descanso.



Todo se puso aún más cuesta arriba, tras quedarse los locales con uno menos por la expulsión de su guardameta Pablo Salas. Los toledanos no desaprovecharon la superioridad para hacer el 1-3 a 9,57 del descanso. Tocaba resetear y pedir tiempo muerto para volver a meterse en el duelo y se consiguió, pero la mala puntería local evitó que Pozo lograra acortar distancias e incluso el empate. Los visitantes se quedaron con uno menos a 50 segundos del intermedio, y los poceros no dudaron en salir de 5 para jugar con una superioridad de 2 más, pero cometieron la 6ª falta a 22 segundos del descanso, y con uno menos convirtieron para marcar el 1-4 con el que acabó el primer tiempo.



El 3-6 de Alberche en el mejor momento de Pozo sentenció a los rojillos En la segunda parte los poceros siguieron con el 5 para 3, fallando ocasiones increíbles para acortar distancias. Dani Calleja fue expulsado 19,19 del final, por lo que hubo 30 segundos de 4 para 4 en pista. Los toledanos recuperaron jugador y tuvieron superioridad. Cuando apenas faltaban 19 segundos para que se reestableciera la igualdad numérica, a 17,38 del final, un inapelable disparo a la escuadra supuso el 1-5. Alberche tenía una gran ventaja, y Pozo no dudó en salir de 5. Tras varios buenos ataques Andrés Romero logró el 2-5 a 14,15

del final. El partido era una tarea de acoso y derribo por parte los rojillos, que tenían a su rival metido en 15 metros aguantando el chaparrón local de llegadas como podía. A 1 0,43 del final de nuevo Andrés hizo el 3-5.



Se respiraba olor a remontada en la grada pocera, cuando apenas 20 segundos después del 3-5 los visitantes hicieron tras una buena jugada el 3-6, que hundió de manera casi definitiva a Pozo. Los poceros volvieron a quedarse en inferioridad tras expulsión de Andrés a 6,37, y el rival también perdió un jugador a 5,43 del final. Con 4 para 4 de nuevo los poceros salieron con portero-jugador para tener superioridad, y una perdida supuso el 3-7 a 4,56 del final.



Pozo tuvo superioridad de nuevo, pero no la convirtió. De nuevo en bonus, la sexta falta llegó a 2,47 de la conclusión y los visitantes no la desaprovecharon para hacer el 3-8 con lanzamiento de 10 metros. Con Pozo muy tocado nuevamente, una perdida de 5 a 1,54 del final fue el 3-9 definitivo.



Los poceros no se merecieron este terrible castigo, pero la diferencia de definición en las áreas decantó el duelo a favor de los toledanos.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Curi, Raúl Alonso, Carlos Alonso y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Dani Calleja, Andrés Romero, Antonio Calleja, Jaime, Marcos González y Sergio de las Heras.



Goleadores: Andrés Romero (2) y Carlos Alonso.