Información referente a las entradas para el partido de Copa de SM El Rey ante la S.D. Ponferradina

martes 01 de noviembre de 2022 , 18:49h

El Club Deportivo Guadalajara desea informar que desde este lunes empieza la venta de entradas con preferencia a nuestros abonados que no adquirieron el pack Copa del Rey de cara al partido que nos enfrenta a la S.D. Ponferradina, equipo de LaLiga Smartbank, el próximo sábado 12 de noviembre a las 18:00h.El precio de las entradas para esta primera eliminatoria copera son los siguientes:– General/Fondo sur: 18€– Fondo Pablo Ramos: 23€– Tribuna 1/2: 35€En referencia a los abonados que SÍ adquirieron el pack de Copa del Rey, no tendrán que hacer nada en especial al poder entrar con su abono el día de partido como hacen de manera habitual durante la temporada.Las entradas con preferencia a nuestros abonados que no adquirieron el partido de Copa del Rey estarán disponibles hasta el miércoles 2 de noviembre a las 20:30h de manera presencial en nuestras oficinas y 23:59h a través de la página oficial del Club (deportivoguadalajara.es). Cuando se entra a la parte de entradas, deberás iniciar sesión en la plataforma y, si no has iniciado sesión nunca en la plataforma Flowte, debes crearte una cuenta CON EL MISMO CORREO CON EL QUE REALIZASTE TU ABONO. Esto es debido a que, en caso de hacerlo con otra dirección de correo, la plataforma no reconocerá tu condición de abonado y, por lo tanto, te denegará el acceso a adquirir tu entrada para el partido de Copa para tener la ventaja frente a un no abonado.A partir del jueves a las 00:00h en la tienda online y 10:00h de manera presencial en las oficinas, se podrá adquirir entradas para el público general sin ningún tipo de restricción.Para cualquier duda o incidencia, los canales de atención son a través del teléfono 949 38 27 49 en su horario habitual (10-14h y 16:30-20:30h) y el correo electrónico [email protected]