El Dépor doblega al Diocesano y escala en la tabla clasificatoria (2-0)

domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:29h

El Deportivo Guadalajara consiguió por primera vez en toda la temporada enlazar dos triunfos consecutivos tras ganar al C.D. Diocesano en una gran mañana de fútbol en el Pedro Escartín, donde tras los tratamientos realizados, el césped presentó un aspecto mucho mejor que en los últimos partidos. Los morados supieron aprovechar los errores de su rival y defenderse cuando fue necesario, en un partido muy coral de los de Gonzalo Ónega en el que Ignacio Tellechea y Cheki fueron los goleadores.



Los once que saltaron al terreno de juego fueron los mismos que lo hicieron ante el C.P. Cacereño siete días atrás, recompensando así el técnico el buen hacer de los suyos en su meritoria victoria de la semana pasada. Desde el pitido inicial, el Dépor quiso hacerse con el control del balón para así dominar el juego, pero el Diocesano también apostó por tratar bien el esférico y utilizar combinaciones rápidas para lanzarse al ataque, combinado con una agresiva presión a la defensa morada, una manera de jugar similar a la del propio conjunto alcarreño.



El partido cambió a los 18 minutos, cuando Darío golpeó con el exterior buscando a Morcillo a la espalda de la defensa, aunque su balón le quedó favorable a Sahuquillo, el central del Diocesano. El portero salió también al cortar la acción, y en un error de comunicación entre ambos, el defensor cabeceó y superó por arriba a Jiménez, que se quedó vendido ante la llegada de Tellechea, que con un solo toque definió por abajo y abrió el marcador. Sin tiempo para que el equipo rival se asentara, el equipo morado volvió volvió a golpear e hizo el segundo y definitivo tanto apenas cuatro minutos después del primero.



En una de las mejores jugadas colectivas del partido, Stevens filtró un balón a la entrada al área de Cheki, quien ante la salida del portero apostó por una vaselina para superarlo con éxito por arriba y anotar el primer gol de su carrera a Segunda RFEF. Tras el segundo tanto, reaccionó el Diocesano, que dio un paso adelante y se acercó a la portería de Samu Pérez, aunque sin conseguir ninguna ocasión de peligro. Los morados, por su parte, tuvieron tanto en las botas de Cheki como en las de Tellechea la posibilidad de hacer el tercero, pero el marcador no se movería antes del descanso.



Tras un paso sin cambios por los vestuarios, la tónica del partido se mantuvo, con una segunda parte en la que ambos equipos tuvieron sus fases de dominio y ocasiones, aunque sin poder ninguno de los dos cambiar el electrónico. El Dépor fue quien comenzó mejor, y que tras una salida en tromba tuvo en las botas de Sergi Segura una oportunidad de gol en el primer minuto tras un gran pase filtrado de Cruz, pero su disparo se encontró con el portero. El carrilero izquierdo tuvo dos más con dos disparos desde la frontal, pero en ambas ocasiones fueron con la derecha.



Samu Pérez fue otro de los grandes nombres de la segunda parte. El canario tuvo que intervenir en un par de ocasiones después de que el Diocesano, que en general dio una gran imagen, apretase el acelerador y llegase a la portería. Su primera gran parada fue con los pies en un mano a mano ante Diego, y la segunda fue ya en el tiempo de descuento, donde con una gran acción de reflejos despejó en boca de gol un gran remate de Pliego tras un centro desde la banda izquierda.



Gonzalo Ónega dio entrada progresivamente a Iván Riveiro, Nanclares, Pablo Zotes, Chupi y Fran Santano, que dispusieron de minutos y mantuvieron el buen nivel que habían mostrado los titulares, entre los que destacó el gran papel que hicieron tanto Ablanque como Álvaro Santiago en la zona defensiva y Darío García en el centro del campo. Por segunda vez en la temporada, el equipo dejó la portería a cero y consigue con el triunfo ascender en la tabla clasificatoria, acercándose a las posiciones de promoción.



La próxima semana no habrá liga en el Grupo V de Segunda RFEF, sino que el Dépor jugará la próxima semana la primera ronda de la Copa del Rey, a la que se clasificó como campeón del Grupo XVIII de Tercera División en la temporada pasada. El encuentro será frente a un equipo de LaLiga Smartbank, la SD Ponferradina, que visitará el Pedro Escartín el próximo sábado 12 de noviembre a las 18:00 horas.