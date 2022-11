El Dépor rompe su mala racha con un solvente triunfo en Cáceres (1-4)

martes 01 de noviembre de 2022 , 18:39h

El Deportivo Guadalajara dio un golpe encima de la mesa y rompió su mala dinámica con una victoria muy meritoria en su visita al C.P. Cacereño. Los morados se pusieron en ventaja a los cinco minutos y no soltaron las riendas del marcador en ningún momento, a pesar de que los extremeños, un equipo de la parte alta, vendieron cara su derrota. El resultado final fue de 1-4 para los alcarreños, con un doblete del capitán, Javier Ablanque, el primer tanto de Diego Morcillo con el club y el gol de Chupi en su regreso tras su lesión.



Gonzalo Ónega sorprendió dando entrada en el once a Samu Pérez en portería en lugar de Álex Herrero, con Cruz volviendo por Riveiro al centro del campo y Diego Morcillo en la punta de ataque junto a Ignacio Tellechea. El Dépor salió mejor al campo y se le puso pronto de cara el partido, pues a los siete minutos de comenzar el capitán Javier Ablanque mandó al fondo de la red un corner botado por Cheki con un imperial cabezazo en el segundo palo. Se rompió así la mala racha de tres partidos sin anotar del equipo alcarreño, que jugó más liberado y dio una muy buena imagen en Cáceres.



La dinámica no cambió tras el gol, y el Dépor siguió apretando, lo que le sirvió para conseguir el segundo cuando el partido no había llegado ni al minuto 20. Cheki colgó una falta lejana que se le escurrió a Alfonso de las manos. El error no lo dejó pasar Diego Morcillo, que anotó su primer gol con la elástica deportivista empujando a portería vacía la pelota. Continuó el dominio alcarreño, que, lejos de acomodarse intentó hacer el tercero, pero poco a poco el Cacereño se fue despertando y entrando en el choque. Los de Gonzalo Ónega supieron capear el temporal sin recibir ninguna ocasión importante y llegaron al descanso con el 0-2 a favor.



El Cacereño, que no había perdido en ningún partido en su campo, tiró de galones y salió mejor al segundo tiempo. A los tres minutos de comenzar la segunda parte, los locales recortaron diferencias con un gol de Iván Fernández, que cabeceó a portería vacía en una desafortunada acción de Samu Pérez, que se resbaló y dejó la meta libre. Llegaron entonces los mejores minutos de los extremeños, que obligaron al Dépor a defender su área para evitar el empate, una dinámica que se rompió de golpe en el minuto 72.



Fue entonces cuando Javier Ablanque realizó la gran jugada del fin de semana. El capitán robó el balón en la frontal del área propia, y comenzó una conducción en vertical hacia la otra portería. El alcarreño fue dejando atrás a todos los futbolistas del Cacereño que salieron a su paso, hasta plantarse de manera majestuosa en un mano a mano contra Alfonso. Con una definición por abajo casi más propia de un delantero, anotó su segundo gol de la mañana, y le dio al Dépor la tranquilidad que necesitaba para poder acercarse a la victoria.



Con los dos goles de ventaja, Ónega dio entrada a Fran Santano y Chupi en lugar de Morcillo y Tellechea para revitalizar el ataque, una decisión que le dio frutos muy pronto. Cuando solo llevaban un minuto sobre el césped, un centro desde la banda derecha lo aprovechó Chupi para rematar lanzándose al suelo y marcar el definitivo 1-4 que ya certificó el encuentro. Los últimos quince minutos fueron y quiero y no puedo del Cacereño, que intentaba recortar diferencias sin encontrar los espacios, mientras que los alcarreños intentaban buscar el quinto con contragolpes muy rápidos cada vez que robaban el balón, aunque ninguno de los dos consiguió mover ya el marcador.



Con el pitido final, el Dépor rompió su mala racha y volvió a sumar tres puntos, haciéndolo además en el campo del segundo clasificado. Ahora los morados volverán al Pedro Escartín, donde tienen que recibir al C.D. Diocesano extremeño.



FICHA TÉCNICA:



C.P. Cacereño: Alfonso; Aguado, Capa, Traoré (Telles, 66′), Samu Gomis (Pedro, 75′); Garci (Iván Fernández, 45′), Ruymán, Clausí, Karim; Samu Manchón (Carmelo, 75′) y David Grande (Solano, 45′).



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Dani Gallardo, Ablanque, Álvaro Santiago, Sergi Segura (Pablo Zotes, 89′); Darío García, Cheki (Nanclares, 81′), Cruz (Iván Riveiro, 81′); Morcillo (Chupi, 75′) y Tellechea (Fran Santano, 75′).



Árbitro: J.A. Fernández Rodríguez (Comité Gallego). Amonestó a Traoré (56′) y a Samu Gomis (70′), del C.P. Cacereño y a Darío García (55′), Cruz (60′), Dani Gallardo (69′), Chupi (79′) e Iván Riveiro (83′) del C.D. Guadalajara.



Goles: 0-1, Ablanque, minuto 7; 0-2, Morcillo, minuto 16; 1-2, Iván Fernández, minuto 48; 1-3, Ablanque, minuto 72; 1-4, Chupi, minuto 76.