El gol de Javier Ablanque, un éxito viral en redes sociales que supera las 300.000 impresiones y 100.000 visualizaciones

martes 01 de noviembre de 2022 , 18:54h

El pasado domingo, en torno a las 13:30h, Javier Ablanque cogió el balón casi en área propia y no fue consciente del gol que hizo haciendo una carrera de 70m que nadie pudo parar y definiendo con la bota izquierda, su pierna ‘menos buena’. Un gol que ha saltado a los medios nacionales del país y que lo califican de ‘maradoniano’ coincidiendo con que ayer, 30 de octubre, la leyenda argentina Diego Armando Maradona estaría de celebración por su 62 cumpleaños.



Este gol no ha pasado desapercibido para el mundo del fútbol, y es que desde los canales de comunicación del Club (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok) ha superado las 100.000 reproducciones y las 300.000 impresiones en la suma de todas las redes oficiales del Club.



Llegó al programa nacional ‘El Chiringuito’.



Desde las redes sociales del Club se motivó a que el programa dirigido por Josep Pedrerol dedicase un espacio al gol del canterano y, gracias a sus más de 50.000 reproducciones en este tweet con un alcance de 200.000 cuentas, el programa de MEGA comentó el gol que puso el 1-3 el pasado domingo en el Príncipe Felipe.



Eco a nivel nacional, regional y provincial



Desde MARCA a nivel nacional hasta Deportes CMM, Nueva Alcarria, Cadena SER, EnCLM, DeporteCLM, la propia FFCM.. son varios los medios que no quisieron perderse la oportunidad de reproducir en bucle uno de los grandes goles que nos va a dejar esta temporada a nivel nacional ya no solo de la 2ª RFEF, sino de todas las categorías del balompié español.



Fruto de ello, durante el día de hoy el capitán alcarreño ha sido entrevistado en varios medios de comunicación para explicar en primera persona, una vez pasado un día entero desde aquella obra de arte, como ha sido el día después con la reacción de sus propios compañeros, familia, amigos..



Un gol que ha dejado unas magníficas estadísticas en las redes sociales del Club pero que, principalmente, hacen que el equipo consiguiese tres importantes puntos para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria del Grupo V de 2ªRFEF.