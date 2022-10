El PSOE de Rojo vuelve a bloquear otra propuesta del PP para mejorar la accesibilidad de las instalaciones municipales de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 27 de octubre de 2022 , 19:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Socialista ha vuelto a bloquear, con el apoyo de su socio Ciudadanos, otra propuesta del Grupo Popular en este caso para mejorar que el Ayuntamiento de Guadalajara se ponga manos a la obra en mejorar la accesibilidad de las instalaciones municipales. El concejal del Grupo Popular Armengol Engonga ha lamentado que “una vez más el PSOE vote en contra de una propuesta constructiva bajo la excusa de que ya están trabajando en ello”.



Por otro lado, Engonga ha agradecido el apoyo del resto de grupos municipales que han votado a favor. “A falta de seis meses para que finalice el mandato del señor Rojo, y a la vista de que no van a cumplir nada de lo que prometen o se aprueba en los plenos a propuesta de los grupos políticos, hemos decidido traer una moción para mejorar las instalaciones ya existentes”, ha explicado el concejal del Grupo Popular, porque, ha añadido, “ustedes van a pasar a la historia como el gobierno que menos ha invertido en instalaciones municipales nuevas”. “Ya que no han realizado ningún proyecto nuevo, por lo menos sigan la línea de mejorar lo que ya tenemos y que heredaron de la buena gestión del Partido Popular”, ha recalcado.



Aún así, el alcalde Alberto Rojo ha decidido no apoyar esta moción que proponía que el equipo de gobierno elaborara un listado de las instalaciones municipales susceptibles de mejora quedando reflejado en los próximos presupuestos municipales, al objeto de iniciar las adaptaciones necesarias en el año 2023 a través de un plan de revisión y adaptación donde no se cumpla con la normativa vigente en materia de accesibilidad universal. También que se incluyera un apartado en la página oficial donde los vecinos pudieran informar de espacios municipales que no cumplan las condiciones de accesibilidad universal, así como que se pusiera en marcha una campaña de concienciación y promoción del deporte adaptado de forma que Guadalajara pueda ser reconocida por el deporte inclusivo para toda la población.