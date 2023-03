Castillo define al Partido Popular “como el firme defensor de la política útil, la que soluciona los problemas de la ciudadanía”

El PP presenta este domingo en Guadalajara el Programa Nacional de las Elecciones autonómicas y municipales 2023

jueves 23 de marzo de 2023 , 20:59h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo ha subrayado la importancia del acto que el Partido Popular celebrará a nivel nacional el próximo domingo en Guadalajara para presentar el programa de esta formación para las elecciones municipales y autonómicas 2023. Unas líneas programáticas, ha explicado, que incluirán todos los líderes del Partido Popular en su programa electoral.



Así se ha pronunciado Castillo en rueda de prensa donde ha avanzado que en este acto participará Íñigo de la Serna, responsable de coordinar el programa electoral, Carmen Fúnez, que desglosará las líneas del programa, además de las intervenciones de la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos y los presidentes regional y nacional, Paco Núñez y Alberto Núñez Feijóo.



Castillo ha explicado que el programa se ha diseñado en base a la escucha de colectivos de todos los ámbitos, de profesionales y de técnicos de todas las áreas que “son los que verdaderamente conocen y pueden aportar soluciones”.



El Partido Popular “siempre ha sido defensor de la política útil, aquella que soluciona los problemas de la ciudadanía”, y de ahí “nace esa profunda defensa del municipalismo del Partido Popular”.



Castillo ha adelantado que el partido provincial ya tiene elaboradas un 91% de las listas electorales de la provincia. En los pueblos de más de 1.000 habitantes se ha llevado a cabo “una renovación sosegada” de la mano de la persona referente en esos municipios, y ha explicado que precisamente en esa horquilla se ha renovado las cabezas de lista en un 68%.



El presidente provincial ha destacado que en este proceso están encontrando “mucha ilusión, un feed back muy positivo de gente que quiere colaborar en la esencia del Partido Popular y cambiar para mejor las cosas en su municipio, en la provincia y en nuestra región”.



En este escenario, Castillo ha lamentado que los gobiernos socialistas hayan perdido la esencia de lo que es la democracia, cuando partidos de distinta ideología que pueden confrontar en ideas, “llegan a acuerdos por el bien de la ciudadanía”. Este concepto, ha aseverado, “es lo que olvidado o dejado de lado el PSOE, que prefiere pactar con sus socios de gobierno y dejar de lado los problemas que tienen los ciudadanos”.



El líder provincial ha citado varios ejemplos de este “modus operandi de los socialistas” como la modificación del código penal para favorecer a aquellos cargos públicos que quieren malversar fondos públicos, curiosamente coincidiendo con casos en los que está salpicado el PSOE, no solo con el caso más grande de corrupción de Europa como son los ERE,s, también con el caso Mediador y el caso Cuartel. Igualmente se ha referido a la despenalización del delito de sedición y a la Ley del Sólo sí es Sí de la que se han visto beneficiados más de 800 agresores sexuales por este cambio normativo. En Guadalajara, ha detallado, once personas condenadas se han beneficiado de las rebajas en sus penas. También ha tachado “de ilógica” que la Ley de Bienestar Animal que penaliza más por matar una rata en tu casa que cuando una persona es agredida. Todas estas “acciones incomprensibles son las que no entiende ni apoya la ciudadanía”.



Castillo ha aseverado que la población, con independencia de su ideología, “lo que quiere es volver a la línea de consenso, de convivencia y de política en la que los dirigentes y cargos públicos solucionan los problemas de los ciudadanos”.



Castillo defiende que el PP “es educado y respetuoso”



En otro orden de cosas y a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Pablo Bellido pidiendo una campaña limpia en referencia a la ubicación de carteles en centros sanitarios y la furgoneta de NNGG, el presidente provincial ha explicado que los carteles que se han instalado únicamente reflejan el compromiso del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, de reconocer la carrera profesional de los sanitarios, “un mensaje en positivo y para nada ofensivo para nadie”. Por ello, ha pedido a Bellido que especifique bien a qué se refiere con campaña limpia. “Si por campaña limpia se refiere a que obviemos todas las polémicas en las que está inmerso el Partido Socialista, y que él mismo está defendiendo, desde luego no vamos a seguir ese camino”.



Castillo ha aseverado que el Partido Popular “en ningún momento está faltando el respeto a ningún candidato, ni estamos siendo mal educados” y ha recordado que precisamente los socialistas “son los que han traspasado esas líneas muchas veces, incluso diciendo cosas muy feas”. A su juicio, los socialistas están viendo como sus acciones de Gobierno, “están en contra de lo que ellos defienden”, y por ello, “están intentando blanquear la imagen de Page y de Alberto Rojo y separarlos de Sánchez cuando ellos mismos han apoyado esas iniciativas”. El presidente provincial ha defendido que el PP sólo está recordando “con educación y sosiego” lo que ha hecho este Gobierno.



Sobre la campaña de NNGG-CLM con la imagen de Page y de Sánchez en la que dicen que “ellos lo sabían”, Castillo ha apuntado que recoge la realidad, que tanto Page como Sánchez eran conocedores de las consecuencias del cambio normativo de la Ley del Sólo sí es sí. Es más, incluso avisados por instituciones del Estado, por asociaciones y juristas de prestigio, por los propios técnicos del congreso y de la Junta y por el propio Partido Popular, prefirieron “desoír todas estas advertencia única y exclusivamente por ideología y por dar gusto a sus socios de Gobierno. Decidieron obviar el interés general de todos los españoles y ahora tenemos 800 agresores sexuales que se han beneficiado de ese cambio normativo”, ha advertido.



Alberto Rojo y Emiliano García Page, han apoyado “todas las leyes ideológicas de Sánchez”, ya que tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara, como en las Cortes de Castilla–La Mancha se ha debatido sobre todas ellas y “han ofrecido institucionalmente su apoyo explícito. Quedando patente el que su “oposición mediática”, únicamente se debe a cálculos electorales. Pero a la hora de la verdad, “apoyan sin fisuras a Pedro Sánchez, aunque ahora escondan las siglas del partido al que pertenecen”, ha zanjado.