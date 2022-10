Picazo (Cs): "Page quiere pagarse la campaña con los impuestos de los castellanomanchegos"

martes 18 de octubre de 2022 , 13:05h

Carmen Picazo ha denunciado que el presupuesto de la Junta para 2023 tiene como objetivo "pagarle la campaña electoral a Page con los impuestos de los castellanomanchegos, y no resolver los problemas de las familias y las empresas de nuestra tierra en un momento económico especialmente complicado". La líder de Ciudadanos ha remarcado, además, que la Junta ha presentado las cuentas para 2023 sin haber mostrado antes la ejecución de las de 2021, "algo absurdo y que pone de manifiesto la falta de transparencia de la administración socialista".

Para Picazo, el nuevo presupuesto es "chatarra electoral". En este sentido ha subrayado que "ni sirve para mejorar la vida de los castellanomanchegos ni para afrontar las reformas que todos deseamos: no se moderniza la educación, no se mejora la sanidad, no se bajan los impuestos a la clase media". Un claro ejemplo es la televisión pública cuyo presupuesto se incrementa y ya supera los 60 millones de euros al mismo tiempo que el PSOE se opone a la gratuidad de libros de texto que solo supondría la cuarta parte de esa cantidad, unos 15 millones.

Las cuentas de la Junta para 2023, a juicio de Picazo, comprometen seriamente el equilibro económico de Castilla-La Mancha, que ya es la tercera comunidad autónoma más endeudada y con un gobierno que "somete a una asfixia fiscal desproporcionada a la clase media, los autónomos y las empresas, ahuyentando la inversión y desincentivando la creación de empleo". El dinero público se está usando, según la dirigente de Ciudadanos, "para financiar los chiringuitos al servicio del PSOE. Por eso a Page le va tan bien y a las familias y empresas de la región les va tan mal".

"Page finge ser moderado, pero el PSOE es un régimen en toda regla"

Picazo ha advertido que el presupuesto para el próximo año no atiende el impacto de la crisis energética en los hogares ni contempla la recuperación de la carrera profesional sanitaria. "No son unos presupuestos sociales ni tampoco se refuerza económicamente la región. Son unos presupuestos dedicados única y exclusivamente a que los castellanomanchegos con nuestros impuestos le paguemos la campaña a Page. Si para esto sirve la mayoría absoluta del PSOE, al menos que no finjan que son un partido moderado porque no lo son. Son un régimen en toda regla".

Acompañada por la portavoz de la formación centrista en Cuenca, Cristina Fuentes, Picazo ha comparecido ante los medios de comunicación en el Bosque de Acero, una infraestructura construida hace 12 años, con un coste de 8 millones de euros y que apenas ha tenido uso. "Despilfarro, abandono y muchas promesas incumplidas durante este tiempo, con gobiernos del PSOE pero también del PP", ha denunciado la dirigente liberal, insistiendo en que "no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, de reducir todo lo posible la carga de impuestos y de administrar el dinero público priorizando los servicios básicos y no los caprichos de los políticos".