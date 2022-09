Picazo denuncia la falta de transparencia y el "electoralismo" de García-Page: "Anuncia a bombo y platillo grandes inversiones que luego no ejecuta"

jueves 01 de septiembre de 2022 , 12:50h

Carmen Picazo ha pedido explicaciones a la Junta por el cese del interventor general "porque no es frecuente que un gobierno autonómico releve a quien desempeña uno de los pocos cargos independientes que vigilan en qué se gasta el dinero el Gobierno". La semana pasada la líder de Ciudadanos en la región denunció públicamente la falta de ejecución presupuestaria por parte del ejecutivo de García-Page en materia de infraestructuras hidráulicas, basándose precisamente en los datos de la intervención general. "Es curioso que el responsable de este servicio haya cesado tan sólo unos días después", ha insinuado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Picazo ha remarcado que "los presupuestos del PSOE son claramente electoralistas, porque Page anuncia a bombo y platillo grandes inversiones que luego no se ejecutan, o que son meras copias de años anteriores. Incluso hemos llegado a ver las mismas medidas prometidas en programas electorales de distintos años". La dirigente centrista se ha referido a "subvenciones que se anuncian en la prensa como si fuera la pedrea de la lotería pero que nunca se abonan, paralización de fondos como los Next Generation, de las ayudas al autoconsumo eléctrico o de los planes de apoyo a los jóvenes agricultores".

"El dinero público es sagrado"

Los liberales avanzan que "no vamos a tolerar que se exprima a base de impuestos abusivos a las familias, a la clase media y a los autónomos para que Page se lo gaste en propaganda y no en inversiones adecuadas. Ni Page ni ningún otro dirigente, sea del partido que sea". A este respecto ha reivindicado que "el dinero público es sagrado y su gestión debe estar sometida a los debidos controles". Asimismo, ha lamentado que "por desgracia ya sabemos que el gobierno de Page no es muy amigo de la transparencia. Pero nuestra labor como oposición es exigirla y eso hacemos. No nos vamos a conformar con la opacidad de siempre ni vamos a mirar a otro lado".