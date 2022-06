Cs : “Page incumple su palabra descaradamente, la gente lo está viendo y le pasará factura”

viernes 17 de junio de 2022 , 18:28h

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha sido entrevistado en el programa “Parlamento” de Radio Nacional de España (RNE). Tras conocerse que Castilla-La Mancha vuelve a encabezar la subida de la inflación en España, Zapata ha asegurado que dependiendo de la política fiscal que establece un gobierno se puede combatir la inflación a través de una bajada de la presión fiscal, “eso sí, con bisturí y sin populismos como pide Cs”, para aliviar la carga económica que les supone, ha dicho, “a muchas familias, empresas y autónomos estar viviendo en la comunidad autónoma que más está empobreciendo a sus habitantes, porque es la más cara de España a la hora de hacer la cesta de la compra, llenar el depósito de la gasolina del coche o adquirir cualquier producto en el mercado”.

Para el portavoz liberal, al igual que se le piden a empresas y trabajadores un Pacto de Rentas para que las empresas reduzcan sus márgenes de beneficios y los trabajadores no pidan aumentos salariales, “desde Ciudadanos creemos que el Gobierno de Page debería ajustarse también el cinturón para bajar la inflación en Castilla-La Mancha reduciendo la presión fiscal para que no sólo la asuman los ciudadanos”. Asimismo, ha señalado que según el último barómetro de ATA “un 20% de los autónomos no volvería a serlo nunca y un 8% se pensaría mucho volver a serlo, y yo creo que esto no es normal”.

“En Castilla-La Mancha se siguen pagando muchos impuestos y hay un maltrato burocrático acentuado a los autónomos cuando se enfrentan a las ventanillas y papeleos de las administraciones públicas”, ha sentenciado, añadiendo además que “pagan demasiadas cuotas, no tienen apenas protección de desempleo, tienen una jubilación comprometida y no se les valora lo suficiente cuando son quienes generan la mayoría del empleo en Castilla-La Mancha y son la mayoría del tejido empresarial de nuestra región”, ha puesto en alza el portavoz liberal.

Cs exige transparencia y rendición de cuentas “no ajuste de cuentas”

Preguntado por la nuevamente negativa socialista de la puesta en marcha de la Comisión de Estudio Covid en las Cortes de Castilla-La Mancha tal y como exigió el partido liberal en su día, Muñoz Zapata ha asegurado que el PSOE utiliza su mayoría absoluta no sólo para no querer celebrarla tal y como firmó y pactó con Ciudadanos en el Pacto de Reconstrucción de Castilla-La Mancha, sino que, además, trata de evitar a toda costa un ejercicio “no de ajuste de cuentas” sino de rendición de cuentas que le pide la sociedad castellanomanchega con la máxima transparencia. “Page incumple su palabra descaradamente, la gente lo está viendo y le pasará factura”, ha matizado.