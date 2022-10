Núñez lamenta el dato "triste" para CLM, que vuelve a ser la región más inflacionista del país: “De cada mil euros de sueldo o pensión, 100 euros se lo lleva el Gobierno en inflación”

viernes 14 de octubre de 2022 , 13:06h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que hoy, por desgracia, hemos vuelto a conocer un dato triste para Castilla-La Mancha, y cada mes, este dato se repite, ya que, nuestra región vuelve ser la región con mayor inflación de todo el país, - por encima del 10 por ciento-, siendo la comunidad en la que más ha crecido la inflación en lo que va de año.



Así se ha pronunciado Núñez, en Moral de Calatrava (Ciudad Real), en el acto de celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales `Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades para las mujeres rurales´, organizado por AMFAR, donde ha advertido que hoy en Castilla-La Mancha tenemos los precios más caros del país como consecuencia de la nefasta gestión de Page.



En este sentido, ha recordado que, “cuando uno es presidente, lo es para la bueno y para lo malo”, y lo es, sobre todo, para actuar cuando hay problemas, y la gestión de Page está generando la mayor inflación del país hoy en nuestra región.



Esto se traduce, - ha indicado-, que en cada familia en la que entren mil euros, 100 euros se van al impuesto de inflación. “Cada una de las mujeres rurales que hoy están aquí, tienen que saber que de cada mil euros que entran en su casa, - ya sea pensión o salario-, 100 euros se los lleva el Gobierno vía inflación”.



Una inflación que está provocando un exceso de la recaudación, especialmente en IVA y en el Impuesto de la Renta, y con este impuesto, solo en Castilla-La Mancha el Gobierno de Page ha recaudado ya en lo que va de año 307 millones de euros, y esta recaudación, -ha indicado-, va a llegar posiblemente hasta los 500 millones de euros cuando acabe el año.



“Es incomprensible que el socialismo de Castilla-La Mancha no entienda que esos 500 millones de euros que va a recaudar más de lo que tenía previsto, no se devuelva a los castellanomanchegos vía bajada de impuestos”.



Así mismo, ha insistido que este dinero lo está recaudando de más el Gobierno y además en ninguna previsión económica del año 2022 tenía en mente recaudar esos 500 millones de euros de más porque es a causa de la inflación.



Por eso, ha recordado al Gobierno de Page, -desde Moral de Calatrava-, que la mejor manera de ayudar a nuestro mundo rural, a nuestros pueblos y a nuestras familias, autónomos, pymes y agricultores, es devolver los 500 millones de euros que se va a recaudar de más, ya que, esos 500 millones de euros tienen que “volver al bolsillo de los castellanomanchegos y lo tiene que hacer con una bajada de impuestos real”.



Además, ha recalcado la necesidad de poner en marcha ayudas para que la mujer pueda fomentar el auto empleo con ayudas de hasta 10 mil euros por emprender en el mundo rural, un plan de natalidad para que las mujeres puedan percibir 700 euros desde el quinto mes de embarazo hasta los 2 años del bebé.



“Si no hay empleo y no hay natalidad, difícilmente combatiremos la despoblación”, y, para ello, hay que incidir en estas ayudas que puedan permitir la conciliación, tener más hijos y la incorporación de la mujer al mercado laboral.



El PP-CLM también seguirá demandando la gratuidad en la Educación de 0 a 3 años para poder conciliar y para que una familia que decide tener un hijo pueda tener esa capacidad de conciliación, y vamos as seguir reclamando la mejora de la digitalización en el mundo rural para que haya más posibilidades y oportunidades.



Por ello, ha advertido que el PP-CLM lo que no va a hacer es “anuncios, planes y medidas” que nunca se van a llevar a cabo, refiriéndose al anuncio de Page del año 2016 cuando prometió planes especiales para la comarca de Almadén, el Campo de Montiel, la Sierra del Segura o Alcaraz, la Serranía de Cuenca, para Talavera y Comara o para el Señorío de Molina y la Sierra de Guadalajara.



“A día de hoy ha puesto en marcha cero medidas con cero euros”.



Por eso, ha insistido en que Castilla-La Mancha no está para planes ni para promesas, y que “nadie promete más que el que no va a cumplir”.



El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha tenido la oportunidad de compartir con más de 300 mujeres rurales las recetas del Partido Popular a la hora de luchar contra la despoblación y la búsqueda del empleo en el mundo rural, con especial incidencia en el empleo femenino.