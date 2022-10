De nuevo CLM presenta el peor dato de inflación entre las comunidades de España con una inflación del 10,6%

viernes 14 de octubre de 2022

La coordinadora de Desarrollo Económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora, Pilar Alía, ha asegurado que las medidas fiscales que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2023 “son escasas y no van dirigidas a las clases medias y trabajadores de nuestro país”.



Así se ha pronunciado Alía, en rueda de prensa en Guadalajara, donde ha recalcado que organizaciones nacionales y regionales de autónomos han asegurado que las políticas impositivas de Sánchez para este colectivo “tan solo ahorrarían 115 euros al mes”.



La coordinadora de Desarrollo Económico ha reprochado al Gobierno socialista de Sánchez que “con la que está cayendo en España”, y ante la recesión económica que se avecina, “venda esta iniciativa a bombo y platillo”, y se ha preguntado cómo un autónomo, con tan sólo con 115 euros de ahorro, “va a hacer frente al pago del combustible, de la subida de energías y de las cotizaciones a la seguridad social o para pagar a sus empleados”.



Alía ha aseverado que el Partido Popular va a enmendar esas cuentas, tanto a nivel nacional como regional, pidiendo deflactar las tarifas del IRPF, tanto autonómica como nacional. Esta propuesta podría ser de gran ayuda para los autónomos y familias de Castilla-La Mancha, y más si cabe, después de conocer hoy el dato de inflación que vuelve a situar a Castilla-La Mancha como la comunidad con el peor dato con un 10,6%.



En esta misma línea se ha referido a la propuesta para autónomos que hace unos días hacía Emiliano García Page calificándola de “ridícula y escasa” porque no va a llegar a muchas familias “ya que va destinada a las rentas de 14.000 y 15.000 euros, que no están obligadas a presentar la declaración. Por lo tanto, estamos ante un nuevo anuncio de Page “del que no van a poder beneficiarse los vecinos de Castilla-La Mancha”.



Volviendo a los Presupuestos Generales del Estado, Alía ha subrayado que la política fiscal de Pedro Sánchez, es igual que la de Page, y se ha referido a los 0,20 céntimos de rebaja del gasoil para los ciudadano. Una medida que contiene una letra pequeña, que el Gobierno no ha explicado, y que el PP también llevará a enmienda, que “considera esa bonificación del gasóleo para los autónomos como una subvención y tributa como tal, tanto en su renta, como si fuera una pyme en el impuesto de sociedades“.



Ante esta deplorable gestión de medidas fiscales de los socialistas en España y Castilla-La Mancha contrasta la gestión del PP-CLM en la Comunidad de Madrid donde ayer mismo anunció medidas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos.



Por todo ello, Alía ha aseverado que la negativa de Page de adoptar las medidas fiscales que propone el PP está propiciando “la deslocalización de los domicilios fiscales”. Cada día, mas vecinos de Castilla-La Mancha buscan cambiar su domicilio fiscal a comunidades limítrofes como Madrid, Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP, donde bajan los impuestos para facilitar la vida de sus vecinos, autónomos y pymes.



Incluso ha subrayado, que ante las perspectivas del PSOE, y de Sánchez, las principales consultoras nacionales han notado el aumento de consultas de empresarios y autónomos cambiar sus domicilios fiscales a otros países de la Comunidad Económica Europea, como Portugal donde al tributación es mucho más baja que España.



Pese a este escenario, el PP-CLM va seguir trabajando y reivindicando esa bajada impositiva que tanto necesitan los ciudadanos de esta para llegar a fin de mes. Para ello, continúan con la campaña de vista a los autónomos de esta región que iniciaban hace unos días, “porque necesitamos escuchar sus necesidades para poder hacer nuestras propuestas en base a ellas” y ha recalcado que los autónomos de nuestra región “son el motor de generación de riqueza y empleo”.



Por su parte, el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha lamentado que el Consistorio de Guadalajara, gobernado por el socialista Alberto Rojo con el apoyo de Ciudadanos, se caracterice por las mismas nefastas políticas fiscales y económicas de sus líderes, tanto nacional como regional.



Carnicero ha recordado que en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, “Rojo fue incapaz de hacer una análisis de su año de Gobierno, incapaz de destacar un proyecto o una iniciativa como alcalde”. En definitiva, “es un factor que lleva impregnado el PSOE a todos los niveles”.



En contraposición ha subrayado “las políticas que propone el PP con propuestas fiscales moderadas, reducción de impuestos y proyectos de colaboración con la actividad económica dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país".