El PP denuncia que un nuevo informe jurídico "reprende al alcalde Alberto Rojo su obstrucción del acceso a la información a los grupos de la oposición"

miércoles 06 de abril de 2022 , 13:30h

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha vuelto a denunciar la “opacidad” con la que actúa el gobierno de Alberto Rojo “obstruyendo el acceso a la información a los grupos de la oposición”.



Esta vez, y tras petición de un informe jurídico a la Secretaría General, firmado por los concejales del Grupo Popular, de Vox y de Aike, sobre la forma de proceder de Rojo en cuanto al acceso a la documentación a los grupos de la oposición, el resultado ha sido demoledor. Así, figura textualmente que “el procedimiento de acceso y obtención de copias de los expedientes administrativos municipales, no se ajusta a lo indicado en las recomendaciones del referido informe del Defensor del Pueblo (…) la doctrina es prácticamente unánime al considerar que las mejoras y los avances introducidos por las leyes de transparencia para la ciudadanía se deben también aplicar a los miembros de las Corporaciones locales…”, asimismo se añade que “el acceso y descarga de los documentos por los concejales y concejalas se pueda articular y organizar a través de la propia plataforma de la Administración electrónica que tiene implantada el Ayuntamiento para que, con todas las garantías, se lleve a cabo de forma autónoma, directamente en los supuestos de acceso directo…”.



Según el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, quien ha dado a conocer el contenido de este nuevo informe hoy en rueda de prensa, “este informe lo tiene también el señor Rojo y no ha cambiado nada su forma de actuar y gestionar el procedimiento siendo el alcalde más opaco de la historia de la Democracia de este Ayuntamiento”, a lo que ha añadido que “esto no puede continuar así, el señor Rojo se tiene que dar cuenta que la Democracia es también transparencia y que el Ayuntamiento tiene que tener las puertas abiertas”.



Falta de gestión y de transparencia.-



Hay que recordar que “el procedimiento implantado e instaurado por el señor Rojo consiste en realizar primero una solicitud de un expediente, que muchas veces desconocemos hasta el propio número del expediente, te dan día y hora, antes era bajo la escalera en un ordenador, ahora es en mitad de un pasillo al lado de la sala de prensa, de 9 a 14 horas, no se pueden descargar los documentos, y hay que volver a realizar otra petición folio por folio de la información que incluso muchas veces, a pesar de pedirlos, ya ni siquiera recibimos contestación”.



Así lo ha recordado el portavoz del Grupo Popular quien ha incidido en que “si tuviésemos que hablar de dos tónicas generales del equipo de gobierno y de Alberto Rojo como alcalde de Guadalajara, una sería la falta de acción, de proyecto y de gestión, Guadalajara no arranca desde que está Rojo, terminamos el primer trimestre y no tiene ni una sola obra o inversión nueva en marcha ya con el nuevo presupuesto en vigor; y la otra sería la opacidad y la falta de transparencia; claros indicadores de la inseguridad de Alberto Rojo a la hora de llevar las riendas de la ciudad y del Ayuntamiento”. A esto se añade que “en 2021 le han sobrado más de 15,7 millones de euros, de 19, por esa incapacidad a la hora de gestionar”, ha añadido Jaime Carnicero.



“Consiguió en tiempo récord ser reprendido por el Defensor del Pueblo que le ponía en tela de juicio las acciones que estaban llevando a cabo para impedir el acceso a la documentación por los grupos de la oposición, se lo hemos dicho a través de mociones, pleno tras pleno, pero siguen tratando de impedir que la opinión pública conozca cuáles son las gestiones que se están llevando a cabo por parte del gobierno de Rojo”, ha manifestado el portavoz popular.



También, Jaime Carnicero se ha referido a la Comisión de Transparencia, “que en tres años solo se ha convocado una vez a instancias de los grupos de la oposición, y que incluso el señor Rojo ha permitido que concejales de su gobierno mientan en el pleno anunciando comisiones que nunca se materializan”.



“Está claro que al señor Rojo la transparencia le duele, dar cuentas y explicaciones le duele, y ese es un claro ejemplo de su incapacidad y de su inseguridad”, ha finalizado Carnicero.