Lamola reprocha a Page que sus políticas “hagan más pobres a los castellano manchegos” y resalta la apuesta de Núñez para que nuestra región sea parte del eje del sur de Europa”

REDACCION

viernes 07 de octubre de 2022 , 12:40h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha afirmado que las políticas socialistas de Emiliano García Page “nos han condenado a ser más pobres. Tenemos la inflación más alta de toda España con los salarios más bajos y donde más cuesta hacer la cesta de la compra”.



Así se ha pronunciado el senador del PP esta mañana en rueda de prensa donde se ha referido al Debate sobre el Estado de la Región, que ha tenido lugar esta semana, asegurando que Page “solo buscó un titular de prensa, pero sin bajar los impuestos para no enfadar a su jefe Pedro Sánchez”. Sin embargo, “los que pierden son los castellano manchegos, ya que Page ha perdido la oportunidad de bajar los impuestos y hacer la vida más fácil a los ciudadanos”.



Tras cinco horas de discurso de Page, “de absoluta autocomplacencia, evidenció su falta de rumbo y de proyecto para esta tierra”. Además, ha apuntado que Page dedicó más tiempo a hablar del pasado y de cálculos electorales que del presente y del futuro. “Eso es lo que le importa nuestra región, no tiene nada que ofrecer”.



Frente a esta actitud, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, aseguró que trabajará “para que nuestra tierra sea parte del eje del crecimiento en el sur de Europa, junto a Madrid y Andalucía”. Núñez presentó una importante batería de propuestas en todos los Sectores Económicos y Sociales de CLM entre las que destacan: una de Bajada de Impuestos para ayudar a las familias, Pymes y Autónomos; propuestas para el sector Agrícola y Ganadero; propuestas en Materia de Transportes; en materia de Agua, Sanidad, Educación, Dependencia y Tercer Sector, entre otras.



En definitiva, Lamola ha subrayado que existen dos modelos de gestión: “el modelo del PP de bajada de impuestos, creación de empleo y riqueza, y el modelo del PSOE, el que sube impuestos y el que fríe a impuestos a los ciudadanos”. En el Partido Popular, ha dicho, “creemos en una Castilla-La Mancha sin límites y sin el cortapisas del socialismo que nos ha hecho estar en el furgón de cola de todos los indicadores durante casi 40 años de Gobierno socialista”.



Presupuestos Generales del Estado



El senador del Partido Popular ha tachado los Presupuestos Generales del Estado presentados esta semana “de irreales y electoralistas, que adolecen de cualquier tipo de rigor y que una vez más yerran en las previsiones”. Lamola ha reprochado al Gobierno socialista de Sánchez que, una vez más “se equivoque en el diagnóstico” y recuerda que en tan solo 24 horas el Banco de España y la AiRef, y la última el BBVA, han desmontado las previsiones de crecimiento del Gobierno”.



Para Lamola “son unas cuentas públicas para los intereses electorales de Sánchez que no duda en hipotecar a los españoles para seguir disfrutando un año más en Moncloa”. A su juicio, si fuera un Gobierno serio “debería rectificar y presentar unas nuevas cuentas con previsiones serias, rigurosas y reales”.



Para demostrar la nefasta gestión del Sánchez, el parlamentario nacional ha recordado el grado de ejecución del capítulo 6 (inversiones) de los PGE 2022, donde la Intervención General de la Administración del Estado refleja, a 31 de julio de 2022, un porcentaje de realización “únicamente de un 28,8%”.