Carnicero denuncia que Rojo encubre a Page permitiendo inaugurar la ampliación del Hospital de Guadalajara sin licencia de actividad

martes 20 de septiembre de 2022 , 20:10h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha denunciado hoy la “permisividad y sumisión” del alcalde socialista Alberto Rojo hacia el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, en relación en este caso con la inauguración de la ampliación del hospital universitario de Guadalajara sin contar ni con la licencia de actividad ni con la recepción de las obras. “No podemos consentir que el señor Page mienta y el señor Rojo le encubra haciendo inauguraciones sin los permisos legales exigidos en materia urbanística”, ha dicho Carnicero recordando que en dicha materia y en obra pública “son los ayuntamientos los máximos responsables de hacer cumplir la ley a todos y cada uno de los administrados y de las actividades que se lleven en el término municipal”.



El portavoz del Grupo Popular ha calificado de “escándalo” que hoy mismo se hayan programado varias “visitas con medios de comunicación y cargos políticos a una instalación que no tiene los permisos legales y exigidos no solo de actividad sino licencia de recepción de obras”; y se ha preguntando que hubiera pasado si un negocio o comercio de la ciudad estuviese haciendo inauguraciones sin contar con estas licencias.



“Todos estaríamos encantados que el hospital estuviera a pleno rendimiento, que las obras estuviesen finalizadas y que el señor Page después de más de siete años gobernando hubiera cumplido sus promesas y sus plazos y el hospital estuviese en perfecto funcionamiento”, ha manifestado Jaime Carnicero en rueda de prensa apuntando también que “es una auténtica mezquindad política que el señor Rojo, minutos antes de que vengan Sus Majestades los Reyes, haga una comparecencia pública y afirme que el hospital está acabado porque es él alcalde”, además de ser “una ofensa que se haya invitado a la Casa Real a asistir a una inauguración a sabiendas que no tiene la legalidad urbanística exigida por el Ayuntamiento de Guadalajara”.



Carnicero ha dicho también que “es una vergüenza que el señor Page lleve más de siete años gobernando y que el Hospital no esté a pleno rendimiento; pero es todavía más vergüenza que estén poniendo excusas de mal pagadores atribuyendo su ineficacia a otras personas que no están gobernando”.



Por otro lado, tal y como ha informado el portavoz del Grupo Municipal Popular, “desde el mes de abril, el Ayuntamiento de Guadalajara le hizo un requerimiento de documentación necesaria e imprescindible a la Junta de Comunidades para poder tener la licencia de actividad y de recepción de obras… y estamos en septiembre y no han tramitado esta documentación que le exige el Consistorio”. Incluso, ha añadido, “se permiten pedir una declaración responsable a una actividad como es la del hospital, a sabiendas de que no es posible y tratando de engañar a los servicios técnicos municipales”.



Carnicero ha pedido a Page que “cumpla sus compromisos con Guadalajara” y a Rojo “que se dé cuenta ya de que es el alcalde de Guadalajara, y no el delegado de Page”.