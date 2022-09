VOX solicita la puesta en marcha de un plan municipal “para prevenir, sensibilizar y actuar contra el acoso escolar y ciberacoso en Guadalajara”

lunes 26 de septiembre de 2022

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitará en el próximo pleno de la capital, que se celebrará este viernes, que el Ayuntamiento coordine y lidere un Plan Municipal de la mano de las instituciones educativas, de prevención, sensibilización y actuación contra el acoso escolar y ciberacoso”.



Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel, en una rueda de prensa en la que ha resaltado la necesidad de que la ciudad pueda poner en marcha este plan de acción municipal contra el acoso escolar porque “la violencia en el entorno escolar es un problema creciente en nuestra sociedad, que afecta a una importante cantidad de niños y adolescentes y a sus familias. En Guadalajara también está latente este grave problema y hay víctimas que lo sufren día tras día”.



De hecho, el edil de VOX ha recordado en su comparecencia ante los medios de comunicación cómo “hace unos meses tuve la visita de una madre guadalajareña que quiso trasladarme su desgarrador testimonio en relación con un caso de acoso escolar en un colegio de la ciudad. Me contó que cuando deja a su hijo en el colegio tiene miedo, que es una tortura continuada y constante para ella y, sobre todo, para su hijo. Y lo es porque no ve que el centro escolar al que va su hijo sea un lugar seguro físico y emocionalmente para él porque vive comportamientos de desprecio y ridiculización, de intimidación, amenazas, exclusión y bloqueo social”.



Relata De Miguel que “esta madre acudía a pedirme ayuda porque su hijo estaba siendo víctima marginada y despreciada en su colegio. Y todo ello, con la indiferencia, el silencio, la complicidad y la pasividad de los adultos profesionales de la Educación cercanos a él en el colegio. La percepción que tienen la mayoría de los padres, y también de profesores, sobre este asunto es que los centros ocultan casos de acoso para no dañar su imagen”, ha apuntado el concejal de VOX.



Como conclusión, el portavoz de VOX en la capital destaca que “así se sienten las familias cuando los protocolos contra el acoso escolar se quedan en papel mojado porque quien los tiene que aplicar niega que exista un problema o el procedimiento es demasiado lento. Testimonios como éste, y tantos otros nos ha llevado a VOX en este Ayuntamiento a plantearnos la necesidad de enfrentarnos a este problema desde un enfoque municipal de sensibilización y preventivo”.



“Este Ayuntamiento debe ser protagonista activo en la prevención”



Es por ello por lo que el portavoz de VOX en Guadalajara considera “urgente la necesidad de hacer un programa de prevención de la violencia con visión municipal. Un Plan de prevención, sensibilización y actuación contra el acoso escolar y el ciberacoso escolar. No se puede mirar para otro lado. Hay que prevenir para no llegar a situaciones que no se pueden solucionar”, espeta De Miguel.



El edil de VOX señala como “vital educar en prevención y detección temprana. No podemos esconder la cabeza. Si no hacemos nada desde que se detecta la solución será mucho más complicada. Incluso, puede que llegue un momento en el que ya no se pueda solucionar porque el acoso escolar que no se corrige actúa como una bola de nieve que corre ladera abajo sin freno ni control”, añade.



De esta manera, Antonio de Miguel considera que “desde nuestro Ayuntamiento, por su proximidad a los ciudadanos y por su conocimiento directo de la realidad social de Guadalajara hemos de trabajar este asunto. Este Ayuntamiento debe ser protagonista activo en la prevención. Hemos de ser sensibles al problema del acoso escolar. Debemos coordinar y liderar un Plan con actividades y propuestas que se ofertarán desde el Ayuntamiento, con medidas de intervención, sensibilización, atención y asesoramiento desarrolladas en el seno del Consejo Escolar de la Ciudad”.



Dichas medidas van desde “talleres de prevención, que doten a nuestros alumnos de las herramientas necesarias para evitar sufrirlo, y para ayudar a impedirlo entre otros compañeros” o “intervenir a la primera señal, que proceda a realizar test sociométricos de los cuales se extraiga la información necesaria en la que se basará el desarrollo de este programa”.



VOX pregunta sobre los gastos de las Ferias y las ayudas por el cambio de calles



Por otro lado, en el pleno de este viernes VOX espera obtener respuesta del equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, sobre “los ingresos y gastos reales de las pasadas Ferias y Fiestas de la capital”, y si “ha elaborado un plan presupuestario y una memoria final de la realidad de los gastos en contratos mayores y menores, y de ingresos por patrocinios externos y colaboraciones económicas de terceros de cualquier tipo para las Ferias y Fiestas de Guadalajara”.



De Miguel espera que “el equipo de Rojo y Ciudadanos haga ejercicio de la buena transparencia, de operatividad y de eficiencia presupuestaria de la que tanto alardean”. Desde VOX consideramos que “Rojo ha gastado lo que ha querido, alrededor de dos millones de euros, sin control, ni programación previa en estas Ferias”.



Otra de las preguntas que VOX dirigirá al equipo de Gobierno en este pleno está relacionada con las ayudas a empresas afectadas por el cambio de denominación de calles, que el Gobierno municipal se comprometió el pasado 10 de agosto de 2021. “A día de hoy desconocemos los datos y justificaciones de este cambio de calles ‘guerracivilistas’ y de poca concordia de Alberto Rojo. Y desde VOX preguntaremos por el número de ayudas se han concedido finalmente, las que se han denegado, las que se han reintegrado y o las que se han justificado debidamente”.