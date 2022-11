VOX asegura que, con la aprobación de los presupuestos, “PSOE y Ciudadanos cometen la mayor imprudencia económica en la historia de Guadalajara”

viernes 25 de noviembre de 2022 , 14:02h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha votado en contra de los presupuestos municipales para 2023, que finalmente han sido aprobados en la sesión plenaria de este viernes únicamente con los votos favorables de los 13 concejales del gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos, contando con el rechazo de los 12 ediles pertenecientes a los cuatro grupos políticos de la oposición (VOX, PP, Unidas Podemos y Aike).

El portavoz de VOX, Antonio de Miguel ha subrayado que “el presupuesto ha sido aprobado con un un defecto de Ley y es por ello por lo que ya lo hemos puesto en manos de los servicios jurídicos de VOX para estudiar y emprender las acciones legales oportunas contra esta decisión irresponsable e imprudente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y para que se cumplan los requisitos legales establecidos en la Ley de Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística”.

De Miguel especifica que “en VOX no vamos a ser cómplices de la deriva y decadencia económica a la que nos lleva Alberto Rojo y sus socios de gobierno de Ciudadanos, que con estos presupuestos van a cometer la mayor imprudencia económica de la historia de la ciudad de Guadalajara, provocarán un aumento en el endeudamiento y que afectarán considerablemente a la estabilidad presupuestaria de las arcas municipales. Nuestra responsabilidad está con los vecinos y por ello, con el fin de evitar un daño irreparable a los guadalajareños debemos alertar e ir más allá de enmendar y rechazar la totalidad de estos presupuestos, calificados de ilegales con un informe desfavorable de la Intervención municipal”.

“PSOE y Ciudadanos se saltan la Ley y la interpretan a su antojo”

El edil de VOX ha recordado que las cuentas municipales han salido adelante pese a que “no existe un informe jurídico que acredite la legalidad en lo referente al desequilibrio generado por los ingresos de los cánones de urbanización previstos por supuestas megainstalaciones de plantas solares fotovoltaicas. Estos ingresos han de ir destinados a financiar patrimonio público del suelo como parques, espacios públicos, viviendas de protección oficial, y excepcionalmente pueden ir destinados a amortizar deuda siempre que sea debidamente acreditado y se cumplan los requisitos y condiciones que se estipulan en el artículo 52.5 de esta Ley”.

Entre los requisitos se encuentran “haber aprobado el presupuesto de la entidad local del año en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores, tener el registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado, que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo, que exista un acuerdo del pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que se procederá a su devolución, y que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera. Pero en el caso que nos ocupa, no se tiene actualizado el registro de patrimonio municipal del suelo, no hay acuerdo plenario justificando ese destino a la deuda y su modo de devolución, que no se tiene, y no existe una autorización previa del Ministerio”.

De esta manera, De Miguel recordó que “por esta razón, en la comisión de Hacienda exigimos la retirada y aplazamiento de este proyecto de Presupuesto hasta que se emitiese dicho informe elaborado por un equipo jurídico”. Sin embargo, el edil de VOX lamenta que “se han aprobado estos presupuestos sin contar con el pertinente informe jurídico y tampoco sin cumplir estos requisitos legales, más allá de un informe de asesoramiento legal de la Secretaría de este Ayuntamiento. Informe que dice que “ya se buscará cumplir los requisitos para la excepcionalidad que se estipula en el articulo 52 de la Ley nacional del suelo tras la aprobación del presupuesto y antes de la amortización de la deuda”.

Es por ello por lo que el portavoz de VOX considera “evidente que se ha actuado contra a la naturaleza de dicha Ley, pues en ella se hace constar claramente que se ha de hacer previo a la aprobación del presupuesto, al menos en el requisito de la autorización previa del Ministerio a la aprobación del presupuesto”.

“Hemos advertido en los últimos años de la deriva económica de este gobierno”

En conclusión, De Miguel resume el hecho de que “en los últimos tres años y medio llevamos advirtiendo de la deriva que el actual gobierno había tomado en materia económica. Les hemos prevenido, aconsejado y alertado. Pero como viene siendo habitual su rodillo totalitario, su soberbia, su desprecio y arrogancia les hacen rechazar nuestra mano tendida. Volvemos a advertir de las previsibles consecuencias a las que nos pueden llevar estos presupuestos. Estamos ante un presupuesto poco creíble y que ha sido efectuado de espaldas a la realidad de Guadalajara, que vende suelo de Guadalajara para colocar paneles solares y lo repercute y destina a pagar su derroche ideológico, sus fiestas, al pan y circo, a sus ferias y subvenciones electoralistas. Y lo hacen, saltándose la normativa y la Ley nacional del suelo. Solo para derrochar el dinero de los guadalajareños con la vista puesta en mantenerse en el poder a partir de las próximas elecciones del mes de mayo”.

“Atajar los vertidos descontrolados de residuos”

Durante el pleno también se debatió una moción de VOX en la que la formación solicitaba plan de intervención contra el vertido descontrolado de residuos, enseres y escombros en los caminos, la periferia y el casco urbano de Guadalajara. “Son muchos los vecinos y asociaciones de Guadalajara que se han puesto en contacto con nosotros para reclamar una intervención y un plan en este asunto de los vertidos y escombreras ilegales. Vecinos de la zona de Francisco Aritio, de Manantiales, del Remate de las Cañas, de Aguas Vivas... Nos piden por un lado su retirada y, por otro lado, una mayor vigilancia ante el abandono irregular de residuos”, señaló el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, quien recordaba que “estas escombreras tienen efecto llamada, de manera que finalmente se convierten en vertederos ilegales”. Sin embargo, la propuesta de VOX, que contó con los votos favorables del Grupo Popular y las abstenciones del Grupo Aike y Unidas Podemos, no salió adelante debido a los votos en contra de los ediles del equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos).