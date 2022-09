Castillo pide “confianza y valentía” en las próximas elecciones porque “el PP es la única esperanza para recuperar la decencia y el futuro de nuestro país”

Más de medio millar de personas participan en la tradicional Paella Popular que el PP de Guadalajara organiza en las Ferias y Fiestas de la capital

sábado 17 de septiembre de 2022 , 12:22h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha agradecido la asistencia de los más de 500 afiliados y simpatizantes a la tradicional Paella Popular que el PP de Guadalajara organiza durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara y que este año se ha retomado tras el parón motivado por la pandemia. Castillo ha aprovechado esta cita para invitar a los asistentes a participar en las numerosas actividades que está promoviendo el partido y que van a continuar realizándose “porque sois indispensables para el Partido Popular de Guadalajara”, ha aseverado.



El presidente provincial ha señalado que estamos ante un momento muy importante y “es vital recargar las pilas” de cara a la siguiente cita electoral que tendrá lugar el año que viene. Para Castillo, es una de las citas más relevantes de la última década y ha recordado que hace cuatro años el presidente Mariano Rajoy fue expulsado “vilmente” por la izquierda “y la España del 2022 “claramente no es mejor que la del 2018”. La izquierda, ha asegurado, “siempre olvida sus responsabilidades, siempre mira hacia otro lado, y prefiere la propaganda a la buena gestión”.



Un claro ejemplo lo estamos viviendo ahora con una inflación exagerada en Castilla-La Mancha, y especialmente en Guadalajara, “que está sufriendo de manera cruel”, en la que hay numerosas familias que no pueden pagar la factura eléctrica y todavía no ha llegado al invierno.



El líder provincial ha subrayado que es fundamental tener valentía y confianza. “Somos del mejor partido de España, del partido que ha sacado a este país dos veces de la crisis, del partido que antepone siempre la responsabilidad y los intereses generales a los partidistas. Somos la única esperanza para recuperar la decencia y el futuro de nuestro país”.



También ha criticado la gestión de los gobiernos socialistas en las distintas administraciones y se ha preguntado “qué nos encontraremos cuando volvamos a gestionar las instituciones”. Igualmente sucede en el Gobierno de España, con el socialista Pedro Sánchez, “que además de defenestrar las instituciones y generar una crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones que les tiene que defender y salvaguardar, nos va a dejar una crisis económica muy grave”.



Castillo ha terminado su intervención pidiendo al presidente del PP-CLM, Paco Núñez, “que tenga en Guadalajara su apoyo y su recuerdo en la gestión porque el socialismo olvida constantemente esta provincia. Vamos a apoyar al Ayuntamiento de Guadalajara, a todos los pueblos de la provincia para ganar la Diputación, a nuestro presidente Paco Núñez para que sea el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a Alberto Núñez Feijóo para que se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España”.



Por su parte, el máximo responsable del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha subrayado la importancia de las personas que en nombre del PP “dan la cara y trabajan día a día por nuestros pueblos”.



El máximo responsable regional ha aseverado que el PP tiene un objetivo claro que comparten la mayoría de los españoles, “que es echar a Pedro Sánchez del Gobierno de nuestro país”. Núñez ha señalado que el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestros mayores, de la Educación o de la Sanidad pasa porque Feijóo sea presidente, y para ello, “es imprescindible que Page no sea presidente de la Junta, y que Alberto Rojo no sea alcalde de Guadalajara. Nos toca trabajar intensamente hasta mayo porque tenemos la obligación como partido de cambiar el gobierno de Castilla-La Mancha y de Guadalajara”.



Núñez ha apuntado que es preciso tener en mente dos premisas fundamentales para ganar las elecciones. La primera “es la ilusión por cambiar el futuro de Guadalajara y de nuestra región” para lograr que esta ciudad y esta provincia evolucione como cuando gobernaba el PP, y que esta región conquiste el futuro, como ya está sucediendo en Andalucía, “manteniendo fuerte nuestra unidad”. Núñez ha asegurado que “solo desde un partido unido” que rema en la misma dirección, que rema en la dirección del proyecto de Feijóo, “alcanzaremos la victoria el próximo año”.