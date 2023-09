Lucas Castillo: “Seguiremos defendiendo la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los españoles, a pesar de Sánchez y sus socios”

Guadalajara ha estado presente con decenas de simpatizantes y afiliados esta mañana en el acto multitudinario que ha congregado a miles de personas en Madrid en defensa de la igualdad de todos y en contra de la amnistía

domingo 24 de septiembre de 2023

domingo 24 de septiembre de 2023 , 20:26h

Una delegación de simpatizantes y afiliados del Partido Popular de Guadalajara con su presidente a la cabeza, Lucas Castillo, han participado hoy en el acto en defensa de la igualdad de todos los españoles que ha tenido lugar en Madrid. Un multitudinario acto que ha contado también con la presencia de cargos del partido y con el que ha quedado claro que “el independentismo no puede ser decisivo en la gobernabilidad del país” y que “esto no va de bloques ni de partidos, sino de principios y derechos”.



El presidente provincial ha agradecido a todos los presentes la gran movilización que ha permitido también que multitud de alcaldes y concejales de la provincia se hayan desplazado hasta la capital de España. “Gracias a todos porque vuestra presencia aquí hoy era muy importante para sumar voces y decir bien alto y claro que defendemos la Constitución, nuestra soberanía, nuestras libertades y nuestros derechos con las mismas oportunidades para todos”, ha dicho Castillo. Del mismo modo, ha defendido la “libertad, la igualdad y la dignidad” como valores fundamentales en nuestra convivencia y ha alertado de que “si el Gobierno de España permite la amnistía será responsabilidad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista”.



El acto ha contado con la presencia de la dirección del partido a nivel nacional además de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. Al inicio del mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, dieron la bienvenida en una abarrotada Plaza de Felipe II con una asistencia que se ha cifrado en unas 65.000 personas.



El presidente Alberto Núñez Feijóo ha aseverado que “los políticos pasan y lo queda es lo que hicimos y defendimos. Allá Sánchez y cómo quiere ser recordado en la Historia de nuestro país. Yo lo tengo claro: me debo exclusivamente a los españoles, para ellos estoy, para nada más”. “No es socialismo cuando pretenden establecer privilegios para una élite de políticos en perjuicio de todos. Es elitismo político”, ha incidido el presidente del Partido Popular añadiendo que “lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad. Un cómplice: el PSOE actual. Y un responsable: aquel que está en La Moncloa tras haber perdido las elecciones”. Por último, ha abogado por una España de ciudadanos libres e iguales donde todos deben tener los mejores servicios públicos, haciendo hincapié en la sanidad, y aclara que aquellos que malversan dinero público no pueden quedar exentos de su responsabilidad”.