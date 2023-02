Lucas Castillo se presenta a la reelección a la Alcaldía de Yunquera de Henares

Destaca que han iniciado un proyecto “muy ambicioso” en el que han conseguido importantes metas para el porvenir del pueblo, “siempre pensando en el interés general y centrados única y exclusivamente en dar solución a los problemas de Yunquera”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 28 de febrero de 2023 , 13:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lucas Castillo Rodríguez es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Yunquera de Henares en las elecciones Municipales y Autonómicas que tendrán lugar en mayo de 2023. Tras cuatro años en el Gobierno y coincidiendo con una de las legislaturas más complicadas de la democracia subraya “la experiencia experiencia adquirida, los esfuerzos invertidos, las vivencias ejercitadas y la escucha activa me han hecho crecer y aprender muchísimo”.



Castillo apunta que está rodeado de un “equipo maravilloso que me han exigido el máximo siempre y, gracias a ellos, he podido dar lo mejor de mí”. En estos cuatro años destaca que ha defendido una línea de trabajo basada “en el espíritu constructivo, la responsabilidad y el respeto. Ese ha sido el sello que hemos querido impregnar a nuestras acciones”.



El candidato del Partido Popular agradece a los ediles que le han acompañado en esta andadura “su arrojo, su comprensión y su correcta adaptación a ese rol tan bonito, pero a veces tan difícil, llamado ser concejal”.



Desde el sosiego y la tranquilidad, explica, “hemos iniciado un proyecto muy ambicioso en el que hemos conseguido importantes metas para el porvenir del pueblo. Siempre pensando en el interés general y centrados única y exclusivamente en dar solución a los problemas de Yunquera”.



Castillo detalla que pese a las dificultades que han tenido que afrontar ser alcalde de su pueblo “es lo más bonito que me ha podido pasar”. El candidato popular quiere seguir trabajando “con la misma ilusión y las mismas ganas para ayudar a construir el futuro que todos merecemos”, y por ello, se presenta a la reelección a la Alcaldía de Yunquera de Henares.



Proyectos y nuevos retos



El candidato popular resalta los cerca de dos millones de euros que se han invertido en la localidad en infraestructuras educativas con la ampliación del CEIP Virgen de la Granja, y la construcción de su pabellón polideportivo, y la ampliación del Instituto.



Como retos, Castillo plantea seguir trabajando para que se instalen más empresas que generen puestos de trabajo y riqueza en la localidad. Continuará con programas que se adecuen a las necesidades “de nuestro entorno como el plan asfaltado y mantenimiento”. Asimismo apostarán por importantes retos “muy necesarios para nuestros vecinos” como como son “el nuevo centro médico y la tan ansiada y necesaria Residencia de Mayores”.



Finalmente, destaca que desde Yunquera de Henares también quieren colaborar en el cambio de Gobierno de la Junta de Comunidades para que el líder del PP-CLM, Paco Núñez, logre llegar al Gobierno regional y ayude, a nuestra región y a nuestra provincia, “a salir de la crisis social y económica a la que nos ha llevado la nefasta gestión de los gobiernos socialistas de Guadalajara, de Castilla-La Mancha y de España”.