Castilla-La Mancha ha pasado de producir 24,39 millones de litros de leche en la primavera del 2021 a 21,45 millones este año, una caída del 12,1%, LA MAYOR DE TODA ESPAÑA

jueves 08 de septiembre de 2022

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha advertido hoy que los ganaderos “están sacrificando” ganado para poder pagar facturas. “Esta es la realidad del sector lácteo”, ha indicado.



Así se ha pronunciado Bravo, en el Pleno de las Cortes Regionales donde ha preguntado al consejero de Agricultura si tiene conocimiento de la denuncia interpuesta ante la Agencia de Información y Control Alimentarios por el incumplimiento de la Ley de Cadena alimentaria por parte de algunas industrias lácteas.



En este sentido, ha lamentado que se han tenido que sacrificar más de 50 mil vacas en España, muchas de ellas en Castilla-La Mancha, “por no poder soportar los costes de producción y tener que pagar deudas”.



Así mismo, ha indicado que en Castilla-La Mancha se ha pasado de producir 24,39 millones de litros en la primavera del 2021 a 21,45 millones en el mismo periodo de este año, una caída del 12,1% la mayor de toda España.



Además, Bravo ha recordado que en el mes de mayo presentamos esta pregunta, debido a que algunos ganaderos de ovino y caprino estaban recibiendo pecios verbales a la baja y obligándoles a firmar que el precio cubría los costes de producción.



Y que, lo que estaba sucediendo se denunció a la Agencia de Información y Control Alimentario por incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.



De esa manera, ha señalado que se está pagando el doble por el gasóleo-B que el año pasado, -2,34 veces más por la electricidad, 1,36 veces más por la alimentación-, y parece que quieren que se conformen los ganaderos de leche, cuando la subida del precio del gasoil, electricidad, pienso entre otros está llevando les está llevando a la ruina.



Según la Organización de Productores de leche, la producción cayó en el mes de Julio un 5% y cerraron más de 700 ganaderos sus explotaciones, dos y media cada día.



La caída de producción es cercana al 10% en caprino de leche, al 4% en ovino y del 5% en vacuno nos respecto al año pasado.



“Los costes de producción que están soportando los ganaderos de leche, no se han visto compensados por la subida del precio”.



Por si fuera poco, - ha indicado-, existen graves problemas por falta de relevo generacional dispuesto a hacerse con las riendas de las explotaciones.



Además, ha denunciado que Yolanda Díaz Ministra del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, apuesta por fijar precios máximos a los alimentos de primera necesidad como la leche y culpa a los ganaderos y agricultores de los efectos de la inflación sobre la cesta de la compra.



Sin embargo, ha recordado que, el próximo sábado irá a aplaudir junto a Emiliano García-Page a Pedro Sánchez y ha advertido que el Gobierno de García Page, son igual de responsables de la ruina de agricultores y ganaderos en nuestra Región.



“Son responsables de que los productores de leche sigan cobrando por debajo del coste de producción”.



Y también son responsables de que actualmente los precios de las uvas en muchos casos están también por debajo de los costes de producción, no respetando la Ley de Cadena Alimentaria y sin ser capaces de garantizar que se están haciendo contratos con precio tasado en las ventas de estas por parte de viticultores y bodegueros.