Guarinos lamenta que Page siga de vacaciones y desaparecido, mientras CLM es noticia por los peores indicadores sociales y económicos

lunes 29 de agosto de 2022 , 18:15h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha lamentado hoy que el presidente del Gobierno regional del PSOE, Emiliano García-Page, siga de vacaciones, desaparecido y prácticamente sin agenda, mientras Castilla-La Mancha continúa en crisis y con unos preocupantes indicadores negativos, tanto desde el punto de vista social como económico.



Así lo ha resaltado en rueda de prensa en Toledo, donde ha calificado de “irresponsable e inadmisible que Page haya estado 15 días de vacaciones en El Caribe, pagadas con el dinero de los castellanomanchegos, y sin agenda prácticamente todo el mes”. Una agenda que se limitó la semana pasada a una reunión con su consejera de Educación y hoy a una con su consejero de Hacienda, ambas en el Palacio de Fuensalida.



“Mientras los ciudadanos de la región no han podido irse muchos de vacaciones y no llegan a fin de mes, Page se ha permitido irse de vacaciones con el dinero de los castellanomanchegos. Un Gobierno del PSOE desaparecido, con las Cortes regionales cerradas y, lo que es más grave, despreocupado por los problemas y dificultades de los castellanomanchegos”, ha subrayado.



Datos preocupantes en CLM



En este sentido ha alertado de los preocupantes indicadores que tiene Castilla-La Mancha, que registra la inflación más alta de España, un 13,2%, y que es la comunidad autónoma con mayor diferencia entre el coste de la vida y los salarios que perciben los castellanomanchegos. A lo que se une una tasa de paro casi dos puntos por encima de la media nacional, con especial incidencia en el sector servicios, en plena época turística.



Asimismo, ha recordado que CLM es una de las cuatro comunidades autónomas con más riesgo de pobreza y la tercera con la renta anual más baja por hogar (26.060 euros), lo que está un 15% por debajo de la nacional. Una región en la que la deuda sigue creciendo, que sufre un déficit estructural y con una de las presiones fiscales más altas de toda España, mientras las previsiones de crecimiento se rebajan permanentemente.



“Y ante esta situación, Page, en lugar de estar preocupado y trabajando sin parar, en lugar de buscar soluciones a los problemas de los castellanomanchegos para facilitarles llegar a fin de mes, se ha ido 15 días de vacaciones pagadas y su agenda se limita a dos reuniones con dos de sus consejeros en su Palacio”, ha alertado la coordinadora general.



Para Guarinos, Castilla-La Mancha necesita un cambio real frente a este Gobierno de Page “que se niega a ayudar a los ciudadanos y a apoyar un paquete de medidas que alivie su situación”. “Un PSOE desnortado, sin rumbo y sin ideas, que carece de propuestas y soluciones para los problemas de los castellanomanchegos”, ha añadido.



Un cambio que ha asegurado que vendrá de la mano del PP y de su presidente regional, Paco Núñez, “que es la alternativa a esta situación”, “una persona cercana, trabajadora, responsable y valiente, con ideas y propuestas que son las que necesita la región. Una persona que todos los días se recorre cientos de kilómetros de punta a punta de la región, para escuchar a nuestros vecinos y para plantear soluciones a sus problemas”.



El PP apuesta por Castilla-La Mancha



Por ello, se ha mostrado convencida de que Paco Núñez será el próximo presidente de Castilla-La Mancha, de la mano de los castellanomanchegos, porque es la alternativa que necesita esta región. Algo que ha asegurado que tienen claro tanto los ciudadanos, como también la dirección nacional del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como demuestra la elección de la ciudad de Toledo para celebrar la Interparlamentaria de esta formación política, los próximos días 17 y 18 de septiembre.



“Una nueva demostración de que Castilla-La Mancha es territorio prioritario para el PP y para nuestro presidente Feijóo. Una apuesta firme y decidida por Castilla-La Mancha, donde el PP va a ganar las próximas elecciones, para sacar a esta región del furgón de cola de todas las comunidades autónomas, que es donde la tiene el PSOE”, ha aclarado.



Por último, ha declarado que “no creo que en el PSOE lo tengan así de claro” y ha apuntado que “nos podemos encontrar con que Page no sea el próximo candidato del PSOE en CLM, y tal vez por eso está desaparecido”. “Desde hace meses estamos viendo como incluso a nivel nacional se ha cuestionado la continuidad de Page y hay ministras como la castellanomanchega, Isabel Rodríguez, que ya aparecen como alternativa a Page”, ha añadido.