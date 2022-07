La temperatura mínima este miércoles en Sigüenza será de 15°C y la máxima podría alcanzar los 32°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección nordeste

Ligero alivio de las temperaturas este miércoles en Guadalajara con 18ºC de mínima y 35ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 18ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 6% de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección nordeste

miércoles 27 de julio de 2022 , 06:46h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el cuadrante sureste, donde no se descartan brumas matinales acompañadas de algún banco de niebla, y con nubosidad de evolución por la tarde en la mitad oriental, principalmente en zonas de montaña, que no se excluye pueda dar lugar a algún chubasco aislado de carácter tormentoso en el sureste.



Las temperaturas en general sin cambios significativos, aunque las mínimas ascenderán ligeramente en La Mancha oriental y las máximas descenderán en el extremo sureste. En la mitad occidental, viento flojo con predominio de la componente oeste, en el cuadrante noreste viento flojo variable y en el sureste viento flojo del sureste que por la tarde se intensifica.



Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 34ºC en Albacete, 23 y 36ºC en Ciudad Real, 17 y 36ºC en Cuenca, 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 20 y 37ºC en Toledo.



Las tormentas llegarán este miércoles a Cataluña y Aragón y los termómetros bajan pero seguirán sobre los 36ºC en la mitad sur.-



Las tormentas llegarán este miércoles a Aragón y Cataluña y, aunque las temperaturas descenderán, aún seguirán por encima de los 36 grados centígrados (ºC) en la mitad sur de la Península, según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es.



Las tormentas más intensas se registrarán el jueves en estas dos comunidades autónomas del noreste peninsular y el día más fresco en la mitad norte será este próximo viernes.



No obstante, los termómetros seguirán por encima de lo normal durante esta semana en la mitad sur y las tormentas serán intensas y extensas el jueves en el noreste peninsular.



Además, continuarán los chubascos hasta el sábado, pero al final de la semana volverán a repuntar las temperaturas hasta superar de nuevo los 40ºC en amplias zonas.



Lo más significativo de la semana, según insiste eltiempo.es, serán las tormentas por la tarde en el sistema Ibérico y en el sistema Central este martes y miércoles cuando serán aisladas aunque pueden ser puntualmente fuertes. Las lluvias débiles afectarán asimismo a la cornisa cantábrica y a puntos del este, especialmente en la Comunidad Valenciana.



Respecto al jueves, el portal meteorológico prevé que la inestabilidad se extenderá y será más acusada entre Aragón y Cataluña, donde se esperan las tormentas más intensas de todo el país. También habrá chubascos en otras zonas de la mitad este y en los Pirineos occidentales.



Para el viernes pronostica que los chubascos se repetirán en las mismas zonas que la jornada previa y podrían expandirse también hacia algunas zonas más interiores. De nuevo volverán las lluvias débiles a la cornisa cantábrica.



En cuanto al sábado, espera un día “parecido” y las tormentas estarán concentradas en Pirineos, Teruel e interior de Castellón.



Por otro lado, sobre las temperaturas, el descenso térmico esperado no será ni tan intenso ni tan generalizado y, aunque las temperaturas serán algo más bajas estos días que en días previos, en la mitad sur peninsular los termómetros seguirán superando los 36ºC en muchas zonas.



La jornada más fresca en la mitad norte será el viernes, cuando la entrada de algo de aire más frío desde el noroeste. Hasta el viernes en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha superarán los 36ºC e incluso llegarán a 38ºC o más en algunas zonas.



De nuevo a partir del viernes volverán a subir los termómetros de manera acusada que llevará el mercurio por encima de 38 o 40ºC en amplias zonas del país.



No obstante, las noches tendrán temperaturas algo más frescas que en las jornadas previas en muchas zonas, pero se mantendrán las noches tropicales en bastantes zonas del interior y de la costa mediterránea.



Con ello, el mes de julio podría terminar como uno de los más cálidos en España desde que hay registros en numerosas estaciones.