En Sigüenza las temperaturas oscilarán este miércoles entre 15°C y 36°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección nordeste

Ligera calima y MÁS calor este miércoles en Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS CON 22ºC de mínima y 39ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 22ºC de mínima y 39ºC de máxima con un 37% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 12 km/h y de dirección nordeste

REDACCION

miércoles 15 de junio de 2022 , 06:57h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que serán también de evolución diurna a partir del mediodía. Habrá probabilidad de calima.



No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional, principalmente en el entorno del Sistema Ibérico y en el oeste y sur de Toledo.



Las temperaturas no tendrán cambios o con cambios ligeros. Soplará viento flojo variable con predominio del sur y sureste por la tarde, cuando habrá intervalos más intensos.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 39ºC en Albacete, 21 y 40ºC en Ciudad Real, 21 y 38ºC en Cuenca, 22 y 39ºC en Guadalajara y entre 23 y 42ºC en Toledo.



Toda España menos Asturias y Canarias tendrá este miércoles riesgo o riesgo importante por temperaturas de hasta 43ºC.-



Todas las comunidades autónomas excepto el Principado de Asturias y Canarias tendrán este miércoles avisos de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por temperaturas elevadas, que podrán alcanzar los 43 grados centígrados (ºC) en diversos puntos de la geografía, que está bajo los efectos de una ola de calor que comenzó este pasado domingo y que se prolongará, como mínimo hasta el sábado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, tendrán aviso amarillo por riesgo por temperaturas de 34ºC a 37ºC en País Vasco; de hasta 38ºC en la Comunidad Valenciana; Murcia, tendrá valores de hasta 38 o 40ºC; en Orense (Galicia) el aviso por calor prevé máximas de 36 a 37ºC, igual que en Cantabria e islas Baleares se situará entre 36 y 38ºC.



En el resto de las comunidades autónomas y provincias afectadas el aviso será de riesgo importante (naranja), dado que el mercurio llegará a valores de 36ºC a 43ºC en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.



En concreto, las temperaturas más altas se esperan en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En general los cielos estarán poco nubosos o con nubes altas y predominará la estabilidad atmosférica en el conjunto de la Península y Baleares.



No obstante, a lo largo del día aumentarán los intervalos nubosos de tipo medio y habrá nubes de evolución que pueden dejar algunos chubascos o tormentas con precipitaciones escasas, más probables en áreas del noroeste peninsular, el Pirineo y la Ibérica oriental.



Además, en Galicia y el Cantábrico occidental habrá intervalos de nubes bajas que remitirán por la mañana en el interior y persistirán algo más en el litoral.



Por su parte, Canarias tendrá cielos poco nubosos aunque en el norte de las islas al final del día se formarán nubes bajas.



En la Península y Baleares abundará la calima que será más espesa en la mitad occidental y la niebla será probable en Galicia y Asturias y no se descartan nieblas matinales en el interior de la comunidad gallega.



Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico oriental y el interior este de Andalucía, pero subirán en el oeste de Galicia y de la meseta Norte, así como en el Ebro e interior de Cataluña y de Valencia.



En todo caso, la AEMET prevé que superarán los 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Mientras, las mínimas subirán en el interior de Galicia y el oeste de la meseta Norte y en el resto habrá pocos cambios.



Finalmente, sobre los vientos, el pronóstico meteorológico prevé vientos flojos en general y predominará la componente este en el norte de Galicia, el Cantábrico occidental, el Estrecho y Alborán, la componente norte en el interior de la mitad norte peninsular y la componente sur en el interior de la mitad sur. En Canarias soplarán los vientos alisios que arreciarán algo a lo largo del día