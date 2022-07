El Tribunal Supremo cita a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para que declare el 14 de septiembre

martes 26 de julio de 2022 , 20:36h

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha citado a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para que acuda a declarar el próximo 14 de septiembre como procesada por un delito de desobediencia por su posible implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. En una providencia dictada este mismo martes, el instructor del procés la ha citado para las 11.30 horas del 14 de septiembre para llevar a cabo la declaración indagatoria, la que se presta una vez dictado el auto de procesamiento.



Gabriel se entregó al alto tribunal el pasado 19 de julio, después de pasarse cuatro años huida en Suiza tras ser procesada en 2018 por su presunta participación en la DUI. Ese mismo día, Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía que pesaba sobre Gabriel y avanzó que la citaría para declarar en fechas cercanas, si bien hasta entonces optó por dejarla en libertad.



La exdiputada de la CUP estaba procesada por desobediencia, pero no existía ninguna orden europea o internacional de detención y entrega en su contra porque dicho delito no lleva aparejada pena de prisión, solo multa de hasta un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración. No obstante, sí existía una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del TS con el objetivo, precisamente de tomarle declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haberla escuchado antes.



Tras entregarse, Llarena también acordó dejar sin efecto "la busca, detención y presentación ordenada contra ella" en el ámbito nacional, al tiempo que advirtió de que tiene la obligación de "comparecer cuantas veces fuera llamada". Además, le ordenó que dejara un domicilio y teléfono donde pueda ser localizada "inmediatamente", "con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas conllevaría la modificación de su situación personal".



Se da la circunstancia de que la exdiputada independentista dio este paso con su nuevo abogado, Iñigo Iruin Sanz, el mismo que acompañó en marzo de 2021 a la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret para que se entregara también al TS procedente de Bruselas, donde estaba desde octubre de 2017. En su caso, estaba procesada igualmente por la DUI pero por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, y pesaba contra ella una orden de detención nacional para tomarle declaración.