Estabilizado el fuego de Humanes, que pasa a nivel 1, y los vecinos desalojados regresan a sus casas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19

miércoles 27 de julio de 2022

El fuego que se originó este lunes en la pedanía de Cerezo de Mohernando en Humanes (Guadalajara) se encuentra estabilizado, ha pasado a nivel 1 y los vecinos desalojados de las localidades de Espinosa de Henares y Copernal regresan a sus casas.



Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales el Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de Twitter, en la zona continúan trabajando 18 medios y 169 personas.



El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha ofrecido la última hora desde el puesto de mando en esta localidad, concretando que han sido 112 personas las que vuelven a sus casas en Espinosa de Henares, que fueron derivadas al polideportivo de Jadraque.



La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desactivado y a partir de ahora se trabaja en refrescar la zona, sellar el perímetro de este incendio forestal y vigilar que el viento no reavive las zonas afectadas.



El incendio ha afectado a 1.600 hectáreas y la carretera que une Copernal con Espinosa de Henares permanecerá cortada para que los equipos de extinción puedan continuar trabajando con “seguridad”.



Escudero se ha congratulado de la estabilización de este fuego, señalando que “es una grandísima noticia” y valorando el “inmenso mérito” que supone poder haberlo hecho en “tiempo récord”.



El Seprona asumirá desde este momento las competencias en la investigación para trasladarlo a los juzgados de la provincia de Guadalajara, según ha relatado Escudero, que ha recordado que las pesquisas se centraban en trabajos agrícolas que se habían realizado en la zona sobre las 15.30 horas, cuando la normativa regional establece su suspensión de 12.00 horas a 22.00 horas.



Ha expresado que debe haber “impunidad cero” contra quien se salte estas medidas, porque la “vida humana no tiene retorno” y ha avanzado que seguirán prorrogando las medidas especiales decretadas si las condiciones meteorológicas son similares y si las “temperaturas no dan tregua”.



CINCO INCENDIOS ACTIVOS

A nivel regional, trabajan 260 personas y 60 medios entre terrestres y aéreos en cinco incendios activos que hay en la Comunidad autónoma.



Además del de Humanes, está activo el fuego en Malagón (Ciudad Real), con 2.800 hectáreas afectadas y trabajos que evoluciona de manera positiva y la intención de poder estabilizarlo porque la noche será “determinante”.



En la provincia de Ciudad Real, se suma el ubicado entre Saceruela y Almadén, donde se trata de contener el frontal; el de Ruidera, que se ha dado por estabilizado y que ha afectado a 400 hectáreas.



En Toledo, en la localidad de Sartajada, el fuego ha pasado a nivel 1, y se ha tenido que cortar una carretera porque se ha vuelto a reavivar, y en Castillo de Bayuela, ha quedado extinguido a las 22.05 de este martes.