17ºC de mínima, 34ºC de máxima y ligeras rachas de viento de hasta 23 km/h este sábado de julio en Guadalajara

Este sábado ha amanecido en Guadalajara a las 6:52 y anochecerá a las 21:44, las temperaturas estarán entre 17°C y 34°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 23 km/h y de dirección suroeste

sábado 13 de julio de 2024 , 08:21h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en la Sierra y nubosidad de evolución diurna en el sistema Central e Ibérico acompañados de nubes bajas matinales en el este de Cuenca y Albacete, donde no se descartan lluvias débiles con chubascos ocasionales a partir de la mañana.



Temperaturas mínimas en ligero ascenso en los Montes de Toledo y Sierras de Alcudia y Madrona, sin cambios en los valles aledaños, y en ligero descenso en el resto; máximas en ligero ascenso en Guadalajara y Cuenca y en descenso en el sureste, que podría ser notable en el extremo oriental de Cuenca y Albacete.



Viento flojo de componente suroeste a partir de la mañana en las provincias occidentales y en Guadalajara, donde será del noreste al principio. En el resto, viento de flojo a moderado de componente sureste. Viento acompañado de rachas fuertes.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35ºC en Albacete, entre los 18 y los 36ºC en Ciudad Real, entre 18 y 34ºC en Cuenca, entre 17 y 34ºC en Guadalajara y entre 18 y 36ºC en Toledo.



¿Llega la primera ola de calor del verano?



España está a punto de entrar en la canícula, el período más caluroso del año, y todo parece indicar que lo hará acompañada de un episodio de calor intenso que podría durar varios días. Las últimas predicciones indican que durante la próxima semana las temperaturas volverán a subir de forma significativa y que los termómetros marcarán máximas de más de 40 grados en amplias zonas del país, según ha indicado eltiempo.es.



El incremento de las temperaturas comenzará a notarse el martes de la próxima semana en amplias zonas del interior y sureste de la Península. Sin embargo, será el miércoles cuando estas comiencen a alcanzar valores máximos de más de 40 grados en gran parte del país. De hecho, en el interior de la mitad este los termómetros podrían rondar los 45 grados e incluso cabe la posibilidad de que dichas temperaturas se prolonguen el resto de la semana. Esto significa que podríamos estar ante la primera ola de calor del verano, pero todavía es muy pronto para asegurarlo.



Las últimas predicciones indican que el miércoles el mercurio volverá a marcar 40 grados en Córdoba, mientras que en Zaragoza y Madrid las máximas se situarán entre los 37 y 38 grados. En Valladolid y Murcia, por su parte, la temperatura máxima será 35 grados. A partir de ese día se aprecia una clara subida de las temperaturas en varios puntos del país. Una de las ciudades más calientes continuará siendo Córdoba, donde se esperan unos 45 grados el viernes. En Murcia, Madrid y Zaragoza las máximas se situarán ese día entre los 40 y 41 grados, mientras que en Valladolid la temperaturas llegarán a los 38 grados.



El incremento de las temperaturas será consecuencia de la llegada de una masa de aire cálido procedente de África. Sin embargo, debido a que el norte del Sahara está experimentando anomalías térmicas que superan los cuatro grados centígrados de manera generalizada e incluso los ocho grados en puntos concretos, las temperaturas que se registrarán en España serán extremas, según han informado desde Meteored.



En resumen, las predicciones apuntan a que España vivirá la próxima semana un episodio de calor muy intenso. No obstante, todavía no se puede asegurar que se trate de una ola de calor debido a que para poder catalogarlo de esa manera se necesita que el episodio ya haya pasado y se hayan analizado los datos registrados en los distintos puntos del país.