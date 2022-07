El PP alerta de la CAÓTICA situación sanitaria de CLM y plantea medidas para contrarrestar la nefasta gestión de Page

La propuesta de resolución del PP se centrará en el colapso de la Atención Primaria, las listas de espera y la situación Covid en CLM

miércoles 06 de julio de 2022

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha anunciado que el PP va a llevar mañana al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta de resolución ante la extraordinaria situación sanitaria que sufre la región, con el objetivo de tomar medidas y contrarrestar la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Emiliano García-Page.



Así lo ha resaltado en rueda de prensa en Toledo, donde ha explicado que la propuesta que plantea el presidente regional del PP, Paco Núñez, se centrará en cuatro aspectos fundamentales: el colapso existente en la Atención Primaria, “que Page empeora con indecisión e ineficacia”; la preocupante situación de las listas de espera, “haciéndonos eco de las quejas de los pacientes y profesionales”; y la situación actual del Covid.



Moreno ha alertado de que “la situación en CLM está empeorando”, según muestran los datos publicados ayer por el Ministerio. “Somos la tercera región en tasa de mortalidad, pero además de 13 a 19 de junio, Castilla-La Mancha lidera esa tasa de mortalidad en España, además de tener una incidencia acumulada desbocada”, ha advertido.



Así, ha repasado todos esos datos conocidos ayer sobre la situación de la pandemia en CLM, comunidad que es la primera en letalidad, la sexta en tasa de ocupación de cama convencional y la tercera en ocupación UCI. “Pasado de 72 camas convencionales ocupadas por COVID en julio del año pasado a 542 ayer. 167 de ellas solo en Toledo”.



Un dato que, para el viceportavoz popular, “es lo suficientemente importante para alertar a las autoridades sanitarias de CLM de que algo está ocurriendo en esta región y que algo no se está haciendo bien”. “Sufrimos la peor gestión de todas las comunidades autónomas, porque Page no quiere tomar decisiones o está incapacitado para hacerlo”.



Colapso en la Atención Primaria



Una gestión que también está llevando al colapso de la Atención Primaria en CLM, donde no se están cubriendo las guardias ni las vacaciones, por lo que en muchos lugares de la región ya se espera incluso 15 días para una consulta presencial y las agendas de los médicos han pasado de 35 o 40 pacientes diarios a entre 75 y 80, “teniéndose ellos que autogestionar para hacer frente a las agendas de los compañeros, porque la dirección política no adopta ni una sola medida”.



En este sentido, ha denunciado que a Page no le interesa la Atención Primaria, como demuestra el hecho de que “Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que en el año 2022 ha disminuido el presupuesto y el gasto interanual para la Atención Primaria, concretamente un 3,36 por ciento”. “Esto es lo que le interesa de verdad a Page la Atención primaria es decir absolutamente nada”, ha criticado.



Insostenible situación de las listas de espera



Igualmente, Moreno se ha referido a la insostenible situación de las listas de espera en Castilla-La Mancha, con un Gobierno del PSOE que dice tener más medios materiales, económicos y humanos que nunca, pero que tiene 32.811 personas más en lista de espera quirúrgica que en mayo de 2015 y con una lista de espera global, que incluye la quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas, de 79.816 personas, más de 6.000 que hace un año.



En este sentido, ha lamentado que la solución del Gobierno de Page haya sido “cerrar este verano 200 camas, como ya ha denunciado el Sindicato de Enfermería”, un 8 por ciento más de las que cerró el verano pasado. “Si de verdad como dice Page hay más profesionales, más medios y más de todo, como se le ocurre cerrar 200 camas, tendríamos que tener el 100% operativo si fuese verdad algo de lo que dice Page”.



Medidas que propone el PP



Por todo ello, el PP va a llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha una batería de medidas concretas como la petición de que CLM se adhiera al manifiesto que están firmando varias comunidades autónomas para pedir medidas estatales urgentes en Atención Primaria, la adopción también de medidas concretas en la Atención Primaria de la región, la adopción de medidas de salud pública ante el nuevo escenario pandémico, medidas urgentes para luchar contra las listas de espera en CLM y la convocatoria urgente de la Comisión No Permanente de Estudio sobre el Covid.