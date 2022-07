Núñez afirma que es incomprensible que Page se negara a apoyar la bajada del precio de los combustibles: “Gobierna en el sentido contrario al que los ciudadanos le reclaman”

viernes 01 de julio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que es “incomprensible” que ayer, en el pleno de las Cortes regionales, Emiliano García-Page se negara a apoyar la propuesta del PP para bajar el precio de los combustibles hasta 35 euros por depósito, lamentando que el socialismo castellanomanchego “gobierna en el sentido contrario al que los ciudadanos le reclaman”.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina (Toledo), donde ha calificado como una “barbaridad” que la gasolina haya subido un 55 por ciento y el gasoil un 65 por ciento, ya que este elemento “que todos utilizamos” se ha colocado “en unos precios prohibitivos”.



Algo que, según ha recordado, ha supuesto un exceso de recaudación en las arcas del Estado de más de 13.000 millones de euros en lo que va de año. Por ello, en este contexto, Núñez ha asegurado que “nadie se explica” que ayer Page no apoyase suprimir temporalmente el impuesto a los hidrocarburos.



“Es incomprensible que los socialistas no lo apoyaran. Hay dinero para hacerlo y capacidad legal para hacerlo, lo único que hace falta es voluntad política y capacidad de decisión, que es lo que no ha habido en Castilla-La Mancha”, ha incidido.



Núñez se ha preguntado si la negativa de Page a apoyar esta medida es porque mantiene una “agenda fiscal socialista de más impuestos y más recaudación”, si es porque una parte de la recaudación de estos impuestos llega a la Comunidad Autónoma o es porque “no se atreve a llevar la contraria a Sánchez”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha lamentado que no haya habido voluntad política porque una ideología, la socialista, “manda en el sentido contrario al que los ciudadanos le reclaman”. “Lamento y no entiendo que Page votara no a una propuesta razonable, lógica y ejecutable”, ha dicho.



De otro lado, Núñez ha mostrado su agradecimiento a la labor de entidades como la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral (APACE), que es fundamental para mejorar la vida de todos los ciudadanos.



El líder de los ‘populares’ ha destacado que el partido “sigue caminando en esa senda de estar ligados a los colectivos de Castilla-La Mancha para trasladar a sede parlamentaria sus reivindicaciones y, dentro de un año, dar solución a sus problemas desde el Gobierno”.