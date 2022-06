Lamola señala que la sociedad quiere una política de Estado “que sume y busque consensos” frente “a los insultos y descalificaciones del populismo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de junio de 2022 , 11:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha afirmado que la victoria del Partido Popular en Andalucía “es también un triunfo para la política española en general y para nuestro país, lo que demuestra que es posible otra forma de hacer política”.



Lamola ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa en Guadalajara, donde además, ha apuntado que los ciudadanos quieren una política de Estado, que sume y busque consensos, frente a los insultos y las descalificaciones. “La vieja política es ahora el populismo, la de aquellos que pierden elecciones y están en declive”.



La nueva política del diálogo de Juanma Moreno que representa el Partido Popular “no enfrenta ni insulta, y es la de los consensos que sustituye la descalificación del adversario por una propuesta”.



El senador popular ha señalado que el PP está en el buen camino de la España que reclama otras formas y otro fondo a su política, cansada del “sobresalto en sobresalto”, y recomienda no caer en el error del “triunfalismo injustificado por un resultado electoral excepcional o por un puñado de encuestas favorables”.



A juicio de Lamola, “España no está para triunfalismos ni para complacencias de ningún tipo. Atravesamos una crisis muy profunda y, en este contexto, la política debe ofrecer respuestas y certezas”. Por ello, ha exigido al Gobierno que reaccione y ofrezca soluciones a los “problemas acuciantes que vive España, muchos de ellos provocados por la nefasta gestión de los gobiernos socialistas”



Para el senador por Guadalajara, el resultado electoral en Andalucía apunta un “mensaje claro” del que el Gobierno “debería estar tomando buena nota” y que puede extenderse al resto del país y es que “los ciudadanos apuestan por la estabilidad” ante la situación compleja y difícil que atravesamos.



Por ello, ha defendido que el Partido Popular es “la alternativa al Gobierno” y en torno al presidente Núñez Feijóo, “se está construyendo una mayoría social que va a desembocar en el cambio, porque la gran mayoría de los españoles quieren moderación y gestión y menos ruido y crispación”.



Lamola ha recordado que desde hace dos años al PSOE no le va bien en las urnas, en concreto, desde las autonómicas de Galicia de 2020 “ha perdido todas las elecciones que se han celebrado”. Estos malos resultados electorales del PSOE se deben al “negacionismo” en el que se ha instalado el Gobierno de Sánchez “para no adoptar medidas ante una situación muy complicada marcada por una inflación que ha empobrecido un 10% a familias y empresas”. Este escenario demuestra que cuando un gobierno niega la realidad y se aparta paulatinamente de la calle,” acaba perdiendo el apoyo en las urnas”.



Finalmente, ha asegurado que desde Andalucía ha llegado el cambio de ciclo en España, y en Castilla-La Mancha no podemos dejarlo pasar de largo entre Andalucía y Madrid. “El que quiere puede y en Castilla-La Mancha se quiere y se puede, y vamos a tener un Gobierno con Paco Núñez de presidente en menos de un año”, ha concluido.