Lamola defiende una bajada generalizada de impuestos y la simplificación de trámites burocráticos a los autónomos para que CLM deje de estar “en el furgón de cola” de España

viernes 10 de junio de 2022 , 11:39h

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha defendido esta mañana “dos acciones esenciales” que propone el PP-CLM de Paco Núñez, como son la simplificación burocrática para los autónomos y una bajada generalizada de impuestos para ayudar a las familias, autónomos y empresas que tan mal lo están pasando”.



Lamola ha hecho estas declaraciones en Azuqueca de Henares, junto a la portavoz del PP en esta localidad, Aure Hormaechea, donde ha recordado los constantes intentos de Núñez por lograr que se celebre un pleno monográfico en las Cortes Regionales sobre el modelo fiscal que defiende el PSOE, “y a todas luces podemos ver como fracasa”, y el que propone el PP-CLM.



El senador por Guadalajara ha apuntado que las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León) están demostrando que el modelo fiscal popular funciona. Son las cinco regiones que en este momento “mejores datos económicos” presentan de recaudación, de paro y cifras de crecimiento. Por razón, “entendemos que es fundamental para las pymes, autónomos, las familias, ganaderos o agricultores dispongan de todas estas medidas que les ayuden a afrontar la crisis social y económica derivada de la nefasta gestión de los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha y en España”.



También se ha referido a las declaraciones que esta misma semana hacía el presidente de la Junta de Comunidades, el socialista Emiliano García Page, en las “utilizaba el término convergencia fiscal”, recordando que hasta ahora hablaban de armonización fiscal, que no es otra cosa “que una nueva subida de impuestos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.



En la situación que está actualmente Castilla-La Mancha, “con el IPC más alto de España, 10,5%, cuando en el resto de España es del 8% y con una cifra de endeudamiento de 15.400 millones de euros, la segunda más grande de España, no podemos consentir que los socialistas se planteen una nueva subida de impuestos”.



Sobre la propuesta de simplificación de trámites burocráticos anunciada por Núñez hace unos días, y por la que se compromete a poner en marcha en cuanto logre ganar las elecciones autonómicas de 2023, Lamola ha apuntado “que se trata de una Ley de suma importancia” que persigue erradicar la situación que encuentran los autónomos cuando tienen que pasar más días en una ventanilla haciendo gestiones que en su puesto de trabajo”. También por esta situación, en Castilla-La Mancha “se está ejecutando solo el 40% de las ayudas que nos llegan de Europa por la manifiesta incapacidad de Page de gestionar estos fondos. No vale con ser simpático y hacer anuncios, también hay que saber gestionar”.



Lamola ha aprovechado para destacar el Plan de Ayudas propuesto por Núñez para ayudar a familias, pymes, empresas, agricultores y ganaderos, “que pasa por poner en marcha subvenciones para poder pagar los intereses de los préstamos que han solicitado durante la pandemia y que ahora les cuesta devolver, y ayudas directas de liquides para que los autónomos tengan riesgo cero de entrar en quiebra por impagos”.



El senador del Partido Popular ha subrayado la apuesta del PP-CLM por destinar el 50% del dinero del Plan de Empleo regional para ayuntamientos a “los autónomos para que puedan contratar trabajadores y ayudas directas de hasta 2.500 euros para aquellos autónomos que se quieran incorporar al mercado laboral y de hasta 3.500 euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años”.