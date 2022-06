El PP dice que Vega respalda "las mentiras de Page sobre la ampliación del Hospital de Guadalajara"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 23 de junio de 2022 , 17:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Francisco Javier Pérez del Saz, ha reprochado al equipo de Gobierno de la Institución Provincial, liderado por el socialista, José Luis Vega, “que de la espalada a los vecinos de la provincia de Guadalajara y no defienda sus intereses en materia sanitaria”.



Así se ha pronunciado Pérez del Saz en el pleno de la Diputación celebrado esta misma mañana, donde los socialistas, con el voto de calidad del presidente, han rechazado la moción del Grupo Popular en la que pedían a la Junta de Comunidades la convocatoria urgente del Consejo de Salud del Área para informar sobre la ejecución, personal y cronograma real de la ampliación del Hospital de Guadalajara y la adopción de medidas urgentes de transparencia y disminución real de pacientes en las listas de espera de Guadalajara.



Una vez más, ha quedado claro que “Vega y los socialistas defienden a Page por encima los intereses de los alcaldes y vecinos de la provincia”. El diputado provincial ha recriminado a Vega y a los socialistas que se llenen la boca diciendo que son los que defienden la sanidad y todo lo público y después hagan todo lo contrario como han demostrado tumbando esta moción del Grupo Popular que lo único que busca es velar por la salud de los habitantes de la provincia de Guadalajara”.



En este sentido, ha resaltado que la iniciativa presentada por el Grupo Popular “solicitaba única y exclusivamente” instar al Gobierno de Castilla La Mancha “a que se ponga a trabajar y que adopté las medidas necesarias para abandonar una segunda posición en número de pacientes en lista de espera”. Con su voto en contra, ha dicho, “nos demuestran que les importa muy poco la salud de los vecinos de Guadalajara, y que claramente, prevalecen sus intereses partidistas muy por encima de las necesidades de nuestros vecinos”.



Pérez del Saz ha recordado que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que nuestra Comunidad Autónoma tiene los peores datos de listas de espera sanitarias, con nueve meses como media de media para una intervención quirúrgica, por una media de cinco meses en el resto de España, o tan solo dos meses y medio si el paciente vive en la vecina región de Madrid.



Además, durante su intervención ha recordado que el Gobierno socialista “ha tenido la desfachatez de maquillar y alterar los últimos datos de lista de espera, del pasado mes de diciembre, con total descaro para que así pudiésemos abandonar esas tristes y dolorosas listas récord”.



Pérez del Saz ha afirmado que “Guadalajara no se merece este tipo de gestión sanitaria de nuestro hospital, la falta de transparencia y de información sobre los procesos quirúrgicos o de consultas externas”. Finalmente ha apuntado “que los profesionales sanitarios que trabajan en nuestro hospital no se merecen esta falta de recursos y de criterios de planificación y organización”.