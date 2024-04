El Grupo Popular de la Diputación vuelve a exigir a la CHT que actúe en los cauces de los ríos afectados por el temporal de las últimas lluvias

viernes 26 de abril de 2024 , 13:42h

Las lluvias y el temporal de los últimos meses han provocado desbordamiento de ríos y destrozos en los cauces de los ríos en varios pueblos de nuestra provincia que ven cómo la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) continúa sin atender sus quejas ni sus escritos de ayuda para que actúe cuanto antes sobre el terreno. Así, a pueblos como Aragosa o Abánades, por ejemplo, se unen otros como Huertahernando, Riba de Saelices, Saelices de la Sal, Hortezuela de Océn o, en menor medida, Sotodosos.



El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha visitado todos ellos con el diputado provincial Octavio Contreras, prestando especial atención al caso de Huertahernando donde la situación que ha dejado el desbordamiento de los ríos Salado y Ablanquejo es desoladora. El alcalde, Juan Carlos Guerrero, se muestra especialmente “preocupado por esta situación que no se ha dado nunca, o al menos los más mayores de la zona no recuerdan algo así”. Y es que, el camino prácticamente ha desaparecido “para perjuicio de los agricultores y ganaderos” y ahora es necesario “volver a hacer el cauce del río porque se ha quedado sin caja, ha subido tanto el cauce que el agua ha salido por los caminos”, explica Guerrero. “Estamos hablando de unas 2.000 hectáreas afectadas de monte Sabinar y cultivos agrícolas que han quedado prácticamente inaccesibles al haber desaparecido el camino de acceso presentando unas cárcavas de hasta 1,5 metros de profundidad por cuatro metros de ancho en varios sitios y en longitudes superiores a entre 40 y 50 metros”, ha ahondado el alcalde.



Además, a esto se une la preocupación por el riesgo de incendio ahora que se acerca el verano, pues “si tenemos un incendio en esta zona, será imposible acceder con los vehículos para conseguir apagarlo”.



También tuvieron ocasión de conversar con el alcalde de Saelices de la Sal, José Luis Sotillo, con el de Sotodosos Antonio Marco y el de Hortezuela de Océn, Máximo Laina. Todos ellos se muestran impotentes ante el abandono de la administración competente para solucionar estos problemas.



En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Román García, ha recordado que su Grupo realizó una pregunta en el último Pleno celebrado este viernes acerca de los “resultados y compromisos” de la reunión que la Diputación Provincial celebró con la CHT, precisamente para tratar este tema, además de otros como las multas que están recibiendo los ayuntamientos por no contar con depuradora. Pero la respuesta del mismo presidente de la institución provincial, José Luis Vega, fue que no consiguieron ningún compromiso de la CHT.



Por ello, el portavoz del PP en la Diputación ha manifestado que seguirán del lado de los pueblos y sus alcaldes y concejales reivindicando “unas actuaciones que son necesarias para evitar males mayores en el tiempo”, y ha vuelto a pedir a la Diputación “que se implique en este problema y sea sensible a las demandas de los ayuntamientos de nuestra provincia”.