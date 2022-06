Hormaechea asegura que el Ayuntamiento de Azuqueca se ha convertido en “una agencia de colocación de los amiguetes del alcalde socialista y su equipo”

jueves 23 de junio de 2022

“Siguiendo con su política de transparencia cero y gasto sin control, el Gobierno municipal de Azuqueca está realizando una pésima gestión del dinero público, derrochando sin conocimiento en gastos innecesarios con tintes electoralistas, y dejando de lado las demandas más acuciantes de los azudenses, que están ya cansados de tanta subida de impuestos, tanta inseguridad y tanta propaganda por parte del alcalde y tanto retraso en los pagos”.



Así lo aseguran los concejales del Grupo Popular Municipal, Mane Corral, Javier Martín y Aure Hormaechea, quienes, repasando y haciendo balance de lo que ha sucedido en el Ayuntamiento azudense en el último año, reprochan al Equipo de Gobierno su “falta de empatía” con los problemas reales de los vecinos.



“Los responsables municipales dejan de lado lo importante y sacan del baúl de los recuerdos proyectos que nunca ejecutan, como el auditorio o la carretera de Alovera, otra falacia electoralista”, señala la portavoz del PP, Aure Hormaechea, apuntando además que “el segundo Centro de Salud que se pasaron reclamando los cuatro años de Cospedal, no existe, se ha quedado como un centro de atención materno infantil, sin pediatría de urgencias y sin otros servicios de medicina general y enfermería que tanto necesita Azuqueca”.





“En lugar de velar por la seguridad, dotando a la Policía Local de todos los medios necesarios incluida una Comisaría, como hemos pedido desde el PP, el alcalde prefiere gastarse más de dos millones de euros en hace una ‘Caja’ o un auditorio que llevan prometiendo desde el año 2003 y en cuyo proyecto se gastaron 180.000 euros”, critica Hormaechea, quien también denuncia la fuerte subida de impuestos y de tasas que se han producido en los dos últimos años, la falta de ayuda desde el Ayuntamiento para comerciantes y autónomos, la inacción ante los problemas de ocupación ilegal de viviendas o los impagos de horas extras a empleados municipales de varios servicios.



“No pagan en tiempo y forma a los proveedores, no pagan lo que deben a la Policía Local y a otros operarios del Ayuntamiento, pero si hay dinero para conciertos y para traer a figuras del panorama español”, critican desde el PP, recordando además que a lo largo del último año ha habido en el Ayuntamiento “miles de facturas con reparos por parte del servicio de Intervención, y cientos de facturas para las que se ha omitido el trámite de fiscalización”.



Por otra parte, los populares aseguran que “el Ayuntamiento se ha convertido en una agencia de colocación de los ‘amiguetes’ del alcalde”, y apoyan sus críticas en un informe de Intervención en el que se asegura que “la contratación de personal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares no cumple con la normativa en cuanto a los sistemas selectivos para la ocupación de plazas en propiedad”.



También en esta materia, Hormaechea hace hincapié en las “reiteradas quejas” reflejadas en informes de Intervención, según los cuales “la falta de personal impide o dificulta llevar un control” sobre las subvenciones que concede el Ayuntamiento, y también “ha impedido hacer algunos informes para llevar a cabo la auditoria prevista en 2021”.



En este sentido, la portavoz del PP recuerda que el año pasado se consignó una partida de 100.000 euros para ese fin, que luego se redujo a 72.000 euros “no haciendo así posible la contratación de este trabajo con una empresa externa”, según apunta el informe de la interventora. “En 2022 han presupuestado otros 100.000 euros, a ver si se cumple porque dada la situación ese control más que necesario, es imprescindible”, asegura la concejal popular, recordando además que tampoco se ha dotado al área de Intervención de un técnico de control de subvenciones, un puesto que se creó en 2016.



Por otra parte, existe otro informe sobre la morosidad de pagos en el Ayuntamiento en el que se apunta sólo el 19,14% del total de pagos realizados durante 2021 se hicieron dentro del periodo legal. “Se observa que los pagos realizados fuera del período legal de pago durante el ejercicio 2021, ascienden a 9.441.989,56 euros, suponiendo un 80,86 % del total de pagos realizados”, asimismo, “se observa que el periodo medio de pago a proveedores no se encuentra dentro de los límites legales, ya que es superior a 30 días”.



Los populares señalan que, ante esta situación, desde Intervención se recomienda “implantar medidas dirigidas por un lado, a agilizar la conformidad de las facturas por parte de las áreas gestoras y por otro, a evitar la adopción de compromisos de gasto sin la existencia del correspondiente crédito presupuestario”.



“Todos estos informes ponen en evidencia la pésima gestión, tanto económica como de personal, que están llevando a cabo el alcalde y su equipo; una gestión que tiene como directos perjudicados a los vecinos”, asegura la portavoz del PP.



Transparencia cero



Por otra parte, el Gobierno municipal continúa incumpliendo sistemáticamente la Ley de Transparencia, dejando sin respuesta decenas de solicitudes de información que se presentan convenientemente registradas, entre ellas, los gastos de un viaje a Jordania “que hemos pagado al alcalde y dos personas más entre todos los azudenses”; o el coste del nombramiento de una asesora de Alcaldía, o sobre los gastos vinculados a la Covid19, el superávit del Ayuntamiento, ni tampoco sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, o cual ha sido el gasto total de la pista de hielo.



“La apuesta por la transparencia es la gran mentira del alcalde”, afirma Hormaechea, apuntando que la mayoría de los datos del portal de transparencia están sin actualizar desde 2016 -otros desde 2018-, incluidos los económicos.



“No existe información sobre los gastos e ingresos municipales, la inversión por habitante no se conoce desde 2016, no se sabe nada sobre la deuda pública desde 2019, el programa de gobierno que hay en la página web de la legislatura 2015-2019, sobre las resoluciones judiciales lo último que se sabe es de 2018. Eso sí, la agenda institucional del señor al alcalde es de las pocas cosas que están al día en el portal de transparencia”, apunta la portavoz del PP, que también denuncia que el Gobierno municipal no ha convocado el Consejo de la Infancia, ni la mesa de seguimiento sobre las 50 medidas contra la Covid acordadas por unanimidad o la mesa de seguridad, eso por no hablar de que también está pendiente la actualización de la ordenanza de convivencia y seguridad, entre otras muchas cosas pendientes. “Con su mayoría absoluta, el alcalde hace y deshace a su antojo y se cree que no tiene que rendir cuentas a nadie”, lamenta Hormaechea.



“Queda menos de un año para las próximas elecciones municipales y el alcalde aprovechará para dar el último golpe de efecto y redoblar los esfuerzos en propaganda. Los azudenses debemos estar bien atentos para después hacer balance”, advierten desde el Grupo Popular.