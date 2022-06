El Alba sigue sintiendo, venció en Balaídos y se cita con el ascenso el próximo sábado

domingo 05 de junio de 2022 , 07:30h

Dentro de un nostálgico poema, el autor austriaco Rainer Maria Rilke sentenciaba que en la vida lo importante es que “Sigue caminando, ningún sentimiento es definitivo”.



Y eso se podría extrapolar a la tarde que ha vivido el Albacete Balompié y su afición. Todas las sensaciones, las más positivas y dolientes, han pasado por las entrañas de los albacetistas. El éxtasis y el temor. El dominio y el verse sometido. La alegría y el pesar se han condensado en 90 minutos que por momentos han parecido días y por otros milésimas de segundo.



El Alba salió con fuerza, espoleado por lo que había en juego y con una voluntad de hierro, como la puerta en la que muchos albacetistas animaban a los suyos desde la lejanía de Albacete. Tan lejos, tan cerca. El Alba destacaba en el verde y en unas desangeladas gradas a las que más de medio centenar de aficionados manchegos daban color.



El Alba caminaba con paso firme y control hasta que decidió correr. Y el que más, y al espacio, fue Jordi Sánchez. En el minuto 22, el atacante catalán se apoderó del cuero tras un rápido ataque que le llevó al área. Una vez allí, con nervios de hierro, como la puerta albaceteña, picó ante la salida del meta majariego.



Júbilo en Balaídos y también a 850 kilómetros de allí. El Albacete no se conformó y mantuvo el control y el cuero en los dominios rayistas hasta el ecuador del choque.



La segunda mitad tuvo un inicio bien distinto, porque en la vida y en el fútbol todo pasa y todo ocurre. El Rayo salió convencido con la mentalidad de no cerrar su temporada hoy y probó a la zaga local. El Albacete respondió con un Djetei imperial y varias paradas de Bernabé pero superada la hora de partido el Rayo rompió la fuente y empató el partido.



El Albacete mostró temperamento y se rehizo para no permitir una agónica prórroga. Cambios, llegadas en ambas áreas y una ruleta rusa de emociones después, apareció el alumno aventajado para sellar con nota la primera reválida. Rubén Martínez, en el minuto 83, controló el esférico, miró el arco rival con los ojos clavados en sangre y se sacó un potente chut. Algarabía pero contención hasta un pitido final que retumbó por todo el estadio.



Pero esto no se queda aquí. El Alba, el sábado, en la misma región, tiene ante sí el partido entre los partidos. Otra vez.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Bernabé; Emmanuel (Eric Montes 72’), Djetei, Boyomo, J. Alonso; Rubén M. (Sergi 87’) Fran Álvarez (Alberto 83’) , Riki, Llinares; Fuster y Jordi S.R.



CF Rayo: Champagne; Casado, Bastos (Manny 62’), Bernal, Juan José, Nando G.( Sánchez 46’), Pérez, Carbonell (Manu Sánchez 62’), Borja G., Héctor, Albiach.



Árbitro: Busquets Ferrer, Mateo . Amonestó con tarjeta amarilla a: Carbonell, Rubén M



Expulsó a: Rubén Sánchez



Goles : 1-0, Jordi S.R. (22’) ; 1-1, Albiach (68’) ; 2-1, Rubén M (83’)



Incidencias: Partido disputado en el estadio de Balaídos. Correspondiente a la Semifinal por el ascenso a Liga SmartBank.