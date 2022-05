De la Barrera: "Tenemos delante de nosotros la posibilidad de ascender al fútbol profesional"

domingo 29 de mayo de 2022

Rubén de la Barrera no escondía ayer su contrariedad por el resultado y la imagen dada en casa. “Ha sido el peor partido de la temporada en casa. No hay calificativo que defina lo que hemos hecho en la primera parte. En la segunda parte empezamos mejor. Empatamos y nos volvimos a desequilibrar y ellos se beneficiaron de ello”.



“Ahora ha de producirse algo que se debía haber producido antes. Toca cambiar el chip, la necesidad te obliga, para ir a Galicia y ganar al Rayo Majadahonda y disputar la final por el ascenso. Decirlo es muy fácil pero se ha visto que si este equipo no va, y no muestra deseo, tiene muchas dificultades para ganar”, adjuntó.



Pese a todo, el entrenador confía que el gran reto que tiene el equipo sea acicate para afrontar lo que viene. “Tenemos delante de nosotros la posibilidad de ascender al fútbol profesional. Más allá de estos últimos partidos, está ante nosotros lograrlo. Y ya solo con eso debemos impulsarnos”.



“Es que si no nos ilusiona o no sentimos entusiasmo por estar en fútbol profesional, no debemos estar en este deporte. Es así de sencillo. Vamos a jugar fuera de casa y tenemos que ser un equipo fuerte. Espero, deseo y sobre todo confío en el trabajo de toda la temporada”, zanjó con rotundidad.