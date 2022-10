Nagore Robles rompe a llorar tras las imágenes de Sandra Barneda...con otra

jueves 20 de octubre de 2022 , 17:03h

Una semana después de la publicación de unas imágenes en las que podía ver a Sandra Barneda disfrutando de un paseo junto a su nueva pareja, su ex Nagore Robles ha roto en llanto en el mismo lugar donde fueron realizadas las instantáneas. En las fotografías que publica este miércoles en exclusiva la revista Diez Minutos, la colaboradora aparece destrozada, llorando y cubriendo su cara con las manos para evitar que la reconocieran.



Las imágenes se captaron hace unos días en el parque del Retiro de Madrid, el mismo recinto en el que días antes Sandra Barneda paseaba con su nuevo amor. Nagore llegó al parque para dar un paseo con su mascota y en un momento del trayecto, completamente abatida, llamó por teléfono a una persona de su confianza para contarle sus problemas. "¿Qué pudo suceder para que se derrumbara de esa manera?", se pregunta la revista.



Sandra y Nagore rompieron su relación de seis años el pasado mes de febrero. Anunciaron su separación a través de las redes sociales y en el texto aseguraron que la decisión había sido de mutuo acuerdo. Durante estos meses han evitado dar detalles sobre lo que pasó aunque hace poco Nagore se sinceró en su nuevo podcast junto a Alba Carrillo: "A mí no me han dejado nunca", dijo, dando pistas sobre su ruptura con la presentadora. Además, confesó que quiere que su próxima relación sea con alguien anónimo "para que no genere interés y para que no tengamos que hacer comunicados".



Lo cierto es que aunque en el texto que emitieron aseguran que siempre se guardarán cariño y respeto, los últimos movimientos de ambas hacen pensar que ya no existe comunicación entre ellas. A las fotografías publicadas este miércoles se suma el hecho de Nagore ha dejado de trabajar en La isla de las tentaciones, programa que presenta Sandra.