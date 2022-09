La interinidad en Educación, cercana al 30 por ciento en Castilla-La Mancha

viernes 09 de septiembre de 2022 , 11:44h

La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con graves problemas estructurales: déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles) y un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la Lomloe (improvisación de currículos, aumento de burocracia, etc).



Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que se mantienen altos niveles de interinidad en Castilla-La Mancha, cerca del 30%, siendo más numerosa en Enseñanzas Medias, donde uno de cada tres interinos no tiene jornada completa. A ello se suma que los interinos con menos de cinco meses y medio trabajados no cobran el verano.



Se trata de una tasa muy elevada teniendo en cuenta que no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CSIF exige la convocatoria de plazas para reducir esta temporalidad y plazas adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010; en julio de 2021, el sindicato firmó con la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas la reducción de esta tasa hasta el 8%, como exige Europa.



Asimismo, los refuerzos Covid-19 se han reducido notablemente respecto al pasado año en Castilla-La Mancha, frente a otras comunidades autónomas como Madrid y Andalucía.



A esta situación de falta de efectivos se añade la entrada en vigor de la nueva ley educativa, que ha provocado aún más caos entre los docentes, ya que implica para ellos una burocracia extraordinaria sin que se solucionen algunos de los problemas estructurales del sistema educativo. Esto tiene como consecuencia que entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales: falta de inversión, ratios elevadas, ausencia de estabilidad legislativa y la necesidad de consolidación y mejora de las condiciones laborales del profesorado.



CSIF exige al Ministerio de Educación que abra un proceso real de negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Este proceso debería culminar con la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas, además de homologar las condiciones laborales del profesorado.



MOVILIZACIÓN

La Central Sindical ya está pulsando la opinión del profesorado y si el Ministerio no abre este proceso negociador, el sindicato valorará el inicio de movilizaciones. Además, el próximo 24 de septiembre, el Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha participará en la manifestación convocada en Madrid contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos.



Miles de profesionales de la docencia procedentes de toda España se sumarán a esta manifestación multitudinaria abierta a trabajadores/as tanto del sector público como privado y que hacemos extensiva al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases medias.