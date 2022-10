Centenares de delegados/as de UGT y CCOO se concentran en CLM para exigir a la patronal responsabilidad y justicia salarial

viernes 07 de octubre de 2022 , 13:35h

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente, UGT y CCOO han vuelto a salir a las calles de la región para exigir a la patronal una necesaria y justa subida salarial en las mesas de negociación colectiva. Para ambos sindicatos es una cuestión de “justicia salarial” y de responsabilidad. Así lo han trasladado los centenares de delegados y delegadas que se han concentrado en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha frente a las sedes de las respectivas organizaciones empresariales.



UGT y CCOO reclaman que la inflación galopante está poniendo en serios aprietos a muchos trabajadores y trabajadoras de este país, una realidad ante la que contraponen el afán de lucro de las poderosas corporaciones que controlan la energía, el transporte, los alimentos y los productos básicos. Más de la mitad de los hogares está teniendo dificultades para subsistir y el 10% no puede siquiera afrontar el coste de los productos básicos. Por ello exigen un nuevo contrato social en el que haya justicia salarial, en el que se distribuyan las cargas y en el que la patronal deje de bloquear la negociación colectiva. Es falso –añaden- que la subida de salarios suponga un perjuicio para la economía y que repercuta en mayor inflación.



En Ciudad Real -donde ha tenido lugar la concentración regional- y ante más de 200 delegados y delegadas, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha puesto de manifiesto que “no puede haber trabajo decente si no hay salarios decentes”. Ha incidido en que las organizaciones sindicales están pidiendo en las mesas de negociación subidas de entorno al 3,5%. “Estamos siendo muy responsables con la situación; no pedimos incrementos del 10%, que es lo que está subiendo el IPC”. Esa misma responsabilidad es la que exigía a las organizaciones empresariales ya que “nos encontramos con trabajadores que no pueden llegar a fin de mes”.



Frente al Pabellón de Ferias de Ciudad Real –donde Fecir se ha congregado para inaugurar FecirAuto- Monforte ha destacado que, hoy en día, “nos encontramos con una realidad muy perversa, aquella que afecta a personas que, a pesar de tener jornada completa, son trabajadores pobres que no pueden asumir el coste de la cesta de la compra o la subida de las hipotecas”. Ponía el ejemplo de los convenios del campo y de la ayuda a domicilio, cuyos trabajadores apenas llegan al Salario Mínimo Interprofesional.



Desde UGT la apuesta pasa por incluir cláusulas de revisión salarial para, año tras año y mientras dure la vigencia de los convenios, “sentarnos a negociar y revisar esos salarios”. “La patronal no tiene que tener miedo a recoger las cláusulas. Si finalmente esta herramienta no se traslada a los convenios, a UGT y CCOO nos van a tener en la calle”.



El secretario general de UGT CLM recordaba a las organizaciones empresariales que ahora les toca ser responsables, “es una cuestión de justicia social y salarial. Nosotros ya hemos hecho un ejercicio de responsabilidad muy grande, estamos firmando convenios que están muy lejos de nuestras pretensiones.



Es el momento de que la patronal ponga de su parte y contribuya a esa justicia salarial”.



Por su parte, el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, ha insistido en que “la patronal está comportándose de manera absolutamente irresponsable con la sociedad de Castilla-La Mancha”.



“Algunos empresarios, presidentes de las patronales, se han sentido ofendidos cuando se les ha llamado irresponsables, parece ser que cuando la cosa está mal, que cuando los trabajadores y trabajadoras llevan dos años perdiendo poder adquisitivo, -en algunos sectores más de un 15%- los sindicatos tenemos que ser comedidos y no responsabilizar a las patronales de su falta de acierto o de acción”.



“Nuestra obligación como sindicatos de clase es defender los derechos de las personas trabajadoras y nos sentimos muy responsables de todo lo que ocurre en la negociación colectiva y sentimos como un pequeño fracaso cuando un convenio sale mal, de la misma manera deberían sentirse los presidentes de las patronales y no mirar para otro lado”.



“Ayer en Almagro se nos decía que el sector de la hostelería va como un tiro, que ha batido récords y volverá a hacerlo, pero no se habló de los salarios de miseria, se les olvida que hay trabajadores que llevan dos años con subida salarial cero, parece ser que esto les importa poco”. El secretario general de CCOO CLM también se ha referido a lo que está ocurriendo con el convenio del campo en la provincia de Ciudad Real, “el presidente de Asaja, Pedro Barato, sigue empecinado en no firmar un convenio cuando los salarios de muchas categorías están por debajo del SMI, parece que esto les importa poco a los presidentes de las patronales”.