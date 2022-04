Guarinos exige a Page explicaciones urgentes después de que el PSOE CLM haya votado EN CONTRA de que se investiguen 379 crímenes de ETA en España

Recuerda que el PSOE de Castilla-La Mancha y Page han vuelto a traicionar a los castellanomanchegos y a las víctimas del terrorismo

jueves 21 de abril de 2022 , 18:12h

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido hoy a Page “explicaciones urgentes” después de que el PSOE de Castilla-La Mancha, del que él es el máximo responsable, haya votado en contra de que se investiguen 379 crímenes de ETA que siguen sin resolver en nuestro país.



En este sentido, ha asegurado que esta misma mañana, y para “vergüenza” de todos los castellanomanchegos, hemos visto como la vicesecretaria general y portavoz de Page en nuestra región, Cristina Maestre, ha votado en contra de que se investiguen 379 crímenes de ETA que, a día de hoy, siguen se siguen sin resolver.



De esta manera, ha recordado que el pasado 30 de enero de 2020, y tras los pactos del PSOE con Bildu -los herederos de la banda terrorista ETA- la propia Maestre ya votó en contra de que la Eurocámara persiguiera los crímenes de ETA.



Por ello, Guarinos ha denunciado que Page y el PSOE de Castilla-La Mancha han votado en contra de que se indague y se investiguen los crímenes que ETA ha cometido en este país y que siguen sin esclarecer.



“Los castellanomanchegos no nos merecemos tanta humillación como la que nos está sometiendo Page, ni merecemos tanta indignidad como la que estamos sufriendo, ni tanta inmoralidad como a la que nos está condenando”.



Por eso, Page tiene que decir hoy y de manera urgente del lado de quién está, “si está con los verdugos con las víctimas”.



Frente a ello, el PP ha estado, está y seguirá estando con las víctimas, no como hace el PSOE que, tras sus pactos con Bildu (su socio preferente y necesario del Gobierno de España) ha preferido ponerse al lado de los verdugos y no de las víctimas.



Además de esto, ha recordado que las asociaciones y las victimas no se merecen tanta inmoralidad ni tanta vergüenza, ni en España ni en Europa. Asociaciones que se concentraron hace poco en la Plaza de Colón y en la que no acudió ningún representante del PSOE ni del Gobierno de Page.



“El PSOE de Castilla-La Mancha y Page han vuelto a traicionar a los castellanomanchegos y han vuelto a traicionar a las víctimas del terrorismo”, ha dicho. “Esto merece una explicación inmediata y urgente del propio Page, al tiempo que exigimos también que cese a Cristina Maestre como vicesecretaria y portavoz del PSOE de esta región. Es una indignidad que siga al frente de este cargo”, ha concluido.