UGT vota a favor de la Oferta de Empleo Público del Sescam que incluye 2.651 plazas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de mayo de 2022 , 18:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

UGT ha votado hoy a favor de la Oferta de Empleo Público de 2.651 plazas abordada en la Mesa Sectorial del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, una oferta que incrementa en más de 500 las plazas planteadas la semana pasada y en la que están incluidas todas las categorías.



El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, destaca que, entre las mejoras introducidas, está la de aumentar en 106 las plazas de Médico de Familia, “una propuesta que realizó el sindicato y que consideramos fundamental dada la escasez de trabajadores que existe en esta categoría”.



En concreto, de esas 2.651 plazas, 255 son de Médico de Familia; 778 de Enfermero/a; 450 de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; 201 de Celador; 91 de Auxiliar Administrativo; 80 de Pinche; y 47 de Cocinero, entre otras.



Fernando Peiró apunta que estas plazas se corresponden, única y exclusivamente, a lo que determina la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público en su artículo 2.1, plazas que serán convocadas antes de que acabe el año y para las que la administración acepta que las pruebas, de haber más de una, no serán eliminatorias, suprimiéndose la nota de corte aplicada hasta ahora en otras oposiciones del Sescam.



El Sescam también se ha comprometido a revisar las plazas afectadas por las disposiciones adicionales sexta y octava de la misma ley, que determina que las plazas ocupadas por personal temporal anteriores al 1 de enero de 2016 solo podrán salir por concurso de méritos, algo que también recoge la disposición adicional quinta relativa al personal investigador.



En la Mesa Sectorial que ha reunido al Sescam y a los agentes sociales, el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha ha adaptado el pacto de bolsa, introduciendo mejoras en el mismo y estableciendo que la duración máxima de tres años de los contratos de interinos entrará en vigor a partir del 8 de julio de 2022, no afectando por tanto a los nombramientos hechos con anterioridad.



Por otro lado, el Sescam se ha comprometido a no alterar el pacto de ceses actual, lo que supone que en los ceses de interinos cesará el que tenga menor antigüedad. Igualmente, se ha comprometido a iniciar los trabajos para la convocatoria de un próximo concurso de traslado este mismo año; a mejorar la situación del personal estatutario de atención continuada; y a sacar este mismo verano los listados de bolsa de 2020 y a finales de año los de 2021.



Por último, UGT destaca el compromiso adquirido por el Sescam de estabilizar gran parte del empleo flotante que existe en el servicio de salud (contratos Covid y/o acúmulos de tarea), una reiterada demanda del sindicato en los últimos meses.