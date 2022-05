Consternación y dolor en Brihuega tras la muerte violenta de un matrimonio en su domicilio

lunes 09 de mayo de 2022

Dos personas han sido encontradas muertas con signos de violencia en un domicilio situado en el número 2 de la Calle Cronista Antonio Pareja Serrada de la localidad de Brihuega. Se trata de un hombre y una mujer, cuyas edades aún no han sido facilitadas.



Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha dado a las 16:15 horas de este lunes.



Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Guadalajara, un médico de Urgencias, la ambulancia de Soporte Vital Básico de Cifuentes y el Equipo de Asistencia Psicosocial de Cruz Roja, prealertado.



Los vecinos de la localidad alcarreña de Brihuega viven con tremenda consternación y desconsuelo la muerte, esta misma tarde, de un matrimonio al que ha sido hallado muerto con aparentes signos de violencia, en su domicilio briocense.



En este municipio, de unos 2.700 habitantes, casi todos los vecinos se conocen, y aunque este matrimonio vivía en Madrid, pasaba largas temporadas en la casa donde han sido hallados muertos este lunes, sin que muchos del pueblo lleguen a creerse qué ha podido pasar.



La concejala de Igualdad y Sanidad, Rebeca Cepero, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el pueblo está conmocionado por la noticia. “Estamos todos bastante consternados y nerviosos por este suceso y el revuelo que está ocasionando en el pueblo”, ha apuntado.



De momento, Cepedo ha subrayado que lo que conocen de forma oficial es que ha sido un suceso “muy dramático, pero aún no se conoce qué es lo que ha ocurrido exactamente”; están pendientes de que la Guardia Civil y el servicio médico forense les confirmen qué tipo de violencia hay detrás de estas muertes, aunque, desde que ocurrieran los hechos, por el pueblo se escuchan todo tipo de comentarios.



La edil responsable de Igualdad ha asegurado que en el tiempo que lleva al frente de la Concejalía no recuerda un suceso de estas características, “con tanto dolor”, ha apostillado.



“Pasaban mucho tiempo en el pueblo porque tenían una casita muy acogedora”, ha concluido, muy afectada por un suceso que todavía no ha podido ser comunicado a algunos familiares cercanos y deseosa de que se resuelva lo antes posible.



La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil se encuentra en estos momentos en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer las causas de estos fallecimientos.