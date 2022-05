Esteban afirma que “la mentira" es la actriz principal en la película que "se monta Page en materia de agua”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 03 de mayo de 2022 , 18:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha recordado al presidente del ejecutivo regional, el socialista Emiliano García Page, que el único partido que ha luchado por defender los intereses en materia de agua de nuestra tierra ha sido el Partido Popular.



Esteban ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno de los martes que Page ha traído hoy a la localidad de Sacedón, coincidiendo también con la celebración, en esta jornada, del Consejo Nacional del Agua que debe decidir por votación el nuevo Plan del Tajo.



Una vez más, vemos como a Page “lo único que le interesa es montar un circo, tergiversar los acontecimientos e intentar confundir a los vecinos de la provincia de Guadalajara y Castilla-La Mancha en materia de agua”.



A día de hoy, ha recordado Esteban, “la única realidad es que han sido los Gobiernos del PP los que han conseguido garantizar una lámina estable en el embalse de Entrepeñas. Primero garantizando 240hm3 y posteriormente lo aumentó hasta los 400hm3.



Esteban ha aprovechado para reclamar a Page que cumpla con los acuerdos asumidos en el Pacto del Agua de CLM, que se alcanzaron en noviembre de 2020, y que se firmó el 9 de diciembre de 2020. Un Pacto del Agua que es una realidad gracias a la insistencia del líder del PP-CLM, Paco Núñez, “que fue quien lo propuso y quien demandó que no fuera un pacto político, sino social, en el que participaran todos aquellos que tuvieran al que decir en materia de agua”.



El secretario provincial ha apuntado que el PSOE lleva cerca de 40 años gobernando en Castilla-La Mancha “y jamás ha propuesto ni ha tenido interés en un Pacto del Agua”. Esta actitud demuestra “que al PSOE y a Page no les interesa el agua en absoluto, viven más cómodos en la confrontación con personas, partidos y territorios, que en la solución de los problemas del agua que tiene CLM.”



Esteban ha reprochado a Page y a los socialistas de Castilla-la Mancha que en casi 40 años de gobierno “no hayan sido capaces de resolver ni uno solo de los problemas relacionados con del agua, ni hayan conseguido ni una sola gota de agua para nuestra tierra”, y esto, ha afirmado, “sólo se puede a su incapacidad permanente para la defensa del agua que necesita CLM y a su mala fe”.



Para el secretario provincial, la palabra del PSOE-CLM en materia de agua “no vale nada. No han hecho otra cosa más que traicionarnos y mentirnos”. Y para demostrarlo ha citado diferentes ejemplos de sus “mentiras” como la derogación en 2005, por parte de un Gobierno del PSOE, del Plan Hidrológico Nacional alcanzado en 2001 con un Gobierno del PP, derogación del trasvase del Ebro que dejó a la cuenca del Tajo como única cedente de agua “e hipotecando de por vida el río Tajo”. También en 2007 se aprobó por unanimidad en las Cortes la propuesta de Reforma de Estatuto de Autonomía en el que se recogía la reducción progresiva del volumen de agua trasvasable, hasta su definitiva extinción en 2015, reforma y acuerdo que retiró el PSOE en el año 2010, traicionando una vez más a nuestra región.



Igualmente, ha apuntado a la Ley del Agua que Barreda prometió y presentó, pero que nunca tramitó. “Lo mismo que ha hecho Page, que anunció una Ley del agua en el año 2015, y seis años y medio después todavía no la ha presentado”. La única ley que ha presentado, ha recordado, “no es para que tengamos más agua, sino para crear e imponer un nuevo impuesto al agua en forma de canon medioambiental, y una vez más comprobamos, “lo bien que se le da freír a impuestos a los ciudadanos”. Todo esto demuestra que “la mentira es la actriz principal en la película que se monta Page en materia de agua”.



Sobre la nueva planificación hidrológica actualmente en tramitación, Esteban ha apuntado “que no satisface a nadie, excepto al PSOE”. Una planificación que “no tiene en cuenta las necesidades de CLM, no cumple los caudales ecológicos, no da respuesta ni acometen las obras de modernización necesarias, reduce las asignaciones de agua, no eleva la lámina estable de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, y estabiliza los trasvases. “Un nuevo fracaso estrepitoso del PSOE y del señor Page, y del gobierno del que dice estar satisfecho”.