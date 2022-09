Nuñez : “Le voy a plantear a Page medidas económicas, y mi voluntad es que mañana haya un acuerdo para salvar el otoño en Castila-La Mancha”

miércoles 07 de septiembre de 2022

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha anunciado hoy que llevará al pleno del jueves un programa económico para “salvar el otoño” y compensar así los efectos de la alta inflación. “Mi voluntad es que mañana haya consenso”.



Así se ha pronunciado Núñez, en el programa “Castilla-La Mancha Hoy” de Radio CMM, donde ha avanzado que va a solicitar a Page llegar a un acuerdo en el tema económico para que el otoño sea más llevadero para las familias. “Le voy a plantear medidas económicas, y mi voluntad es que mañana haya un acuerdo para salvar el otoño en Castila-La Mancha”.



Medidas económicas como la propuesta de bajar el IRPF en el tramo autonómico, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el Impuesto de Patrimonio, el de Trasmisiones, poner en marcha bonificaciones para el impuesto de la renta y simplificar la burocracia para que las ayudas lleguen a los autónomos y pymes, ya que se han devuelto hasta el 60 por ciento de las ayudas que han llegado de Europa.



Por ello, Núñez tiene claro que bajar los impuestos es posible, ya que el Gobierno de España ha recaudado más de 16 mil millones de euros a consecuencia de la inflación, y por lo tanto, “hay un colchón económico importante que puede servir para devorárselo a los vecinos de nuestro país”.



“Hay dinero suficiente para devolverlo vía bajada de impuestos, y una parte de ese dinero debe ir al bolsillo de los castellanomanchegos”.



Además, ha recordado que Page, en sede parlamentaria, ha votado en contra de bajar el impuesto de la gasolina. “Page ha votado en contra de apoyar la propuesta de Feijóo para bajar el impuesto de hidrocarburos de manera temporal”.



Así mismo, ha asegurado que bajando los impuestos se puede mantener los servicios públicos, tal y como ha ocurrido en Andalucía, ya que, bajando impuestos se incentiva el consumo de familias y el empleo.



Por otra parte, ha advertido que viene un otoño muy complicado, ya que, nuestra región tiene la inflación más alta de todo el país, con un 13,2 por ciento, y además llevamos dos meses consecutivos en los que ha subido el paro y se está convirtiendo en tendencia.



Así, ha señalado el crecimiento económico para el año 2023 va a ser mucho menos de lo esperado, y que el presupuesto regional va a ser menor, justo cuando más dinero hace falta para ayudar a nuestras pymes, autónomos, familias, agricultores y ganaderos y para proteger la sanidad, la educación y las políticas sociales.



Por eso, mañana en el Pleno de las Cortes Regionales, Núñez va a proponer a Page “aparcar todo lo que ha pasado hasta ahora” y olvidar las veces que se ha negado a apoyar las propuestas del PP-CLM.



“A los castellanomanchegos les gusta el centralismo y la moderación y que seamos capaces de entendernos”.



“Para echar a Sánchez del Gobierno de España hay que echar a Page de Castilla-La Mancha”



Además, Núñez ha insistido hoy en que para “echar a Sánchez” del Gobierno de España hay que “echar a Page” de Castilla-La Mancha, ya que “no ve” ninguna diferencia en la acción política de Sánchez y Page y, además, el actual socialismo está perjudicando los intereses de los españoles y de los castellanomanchegos.



“Si Page sigue siendo presidente de esta tierra, trabajará para que Sánchez siga al frente de la Moncloa”.



En este sentido, ha asegurado que “no ha venido a Castilla-La Mancha para insultar ni para indultar a nadie”, ya que, nuestra tierra no está ni para “insultos ni para indultos”.



De esta manera, ha lamentado que aún no hemos oído a Page vetar los indultos a los que han sido condenados por los ERE en Andalucía. “Estamos viendo una estrategia de indultar a políticos que han sido condenados por corrupción”, y se ha preguntado qué opina Page sobre ello.



Además, ha señalado que Page aún no ha entregado a Sánchez el Pacto Regional por el Agua, se niega a bajar impuestos, y se niega a exigir a Sánchez que se pueda bajar de manera temporal y transitoria el impuesto de hidrocarburos, lo que supondría bajar de media más de 60 céntimos por cada litro de combustible a la hora de llenar el depósito de los vehículos.



“Bajar el impuesto de hidrocarburos ahorraría un buen dinero a los vecinos que tienen que llenar su caldera de cara este otoño-invierno”.



Además de esto, ha recalcado que a los castellanomanchegos nos gusta que “nos dejen trabajar, nos dejen prosperar y nos dejen alcanzar nuestras metas con esfuerzo y dedicación, y no nos gusta que tenga que venir nadie a generar tensión y discrepancias, y eso es lo que hace el actual socialismo”.



“Las políticas que aplica Page en Castilla-La Mancha son las mismas políticas que aplica Sánchez en nuestro país”.



Así mismo, ha señalado que Page va a hacer todo lo que esté en su mano para que el PSOE siga gobernando en España y si Page sigue siendo presidente de Castilla-La Mancha trabajará para que Sánchez siga al frente del Gobierno”



Núñez ha asegurado que “tiene la fortuna” de haber firmado un Pacto Regional por el Agua que fue propuesto por él mismo a Page en el Palacio de Fuensalida, y ha lamentado que, tras 15 meses de negociaciones, Page no ha tenido la valentía de entregárselo a Sánchez. “Espero que el sábado tenga el valor de hacerlo”.



Por otra parte, ha afirmado que durante todo este verano el PP-CLM ha realizado muchas visitas a muchos lugares de esta tierra donde “hemos compartido” costumbres y tradiciones y allí se ha comprometido a defenderlas.



Además, ha indicado que “hay quien piensa en elecciones, pero yo pienso en los castellanomanchegos”. “El PSOE se empeña en hablar de encuestas y en hablar de votos, mientras que al PP nos gusta hablar de nuestros vecinos, de sus problemas y de cómo podemos estar cerca de ellos para mejorar su calidad de vida”.



El presidente del PP-CLM ha recalcado que recorre Castilla-La Mancha porque “siente pasión por su tierra”. “A mí me gusta mi región y estoy orgulloso de ella, y, además, estoy convencido de que podemos transformarla”.



En este sentido, ha insistido en que “entiende” la política como un ejercicio, - no solo de tomar decisiones-, sino de que en esas decisiones participen “nuestros vecinos”. “Quiero construir una Castilla-La Mancha de la mano de los castellanomanchegos, me gusta conocer cómo ven ellos su tierra y los problemas que detectan en el día a día para buscar soluciones”.