Hasta 2.000 euros por una entrada para la semifinal de la Champions en el Bernabeu en la reventa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de mayo de 2024 , 19:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Se dispara la reventa de entradas para la semifinal de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich que tendrá lugar este miércoles en el estadio Santiago Bernabeu con precios astronómicos que rondan los 2.000 euros, una práctica ilegal que la Policía persigue en este tipo de eventos.



De hecho, agentes de la Policía Municipal de Madrid, detuvieron el pasado sábado a dos hombres cerca del estadio Santiago Bernabéu que llevaban encima en su posesión 138 carnés de socios del Real Madrid con los que supuestamente revendían entradas, según han confirmado fuentes policiales.



Esta intervención policial tuvo lugar alrededor de las 18.45 horas del sábado, tras observar a los sospechosos intercambiando una bolsa que contenía los carnés.



La investigación realizada por la Unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal reveló que estos carnés eran gestionados a través de páginas de reventa en Internet, páginas para las que trabajaban estos dos individuos y donde proliferan los anuncios para comprar estas entradas.



Los detenidos admitieron haber sido contratados para distribuir y posteriormente recoger los carnés en diversos hoteles y domicilios del distrito de Tetuán, cobrando tres euros por cada abono devuelto. Los carnés fueron confiscados por los agentes bajo sospecha de violar normativas contra la reventa de entradas.



Los supuestos implicados, un español de 42 años y un venezolano de 43 años, se enfrentan ahora a acciones legales por su participación en la reventa ilegal de entradas.



Por su parte, el club blanco ha iniciado procedimientos disciplinarios contra los socios implicados por la reventa no autorizada de estos carnés, una falta considerada muy grave que podría resultar en la suspensión o pérdida permanente de su estatus de socio.



El Real Madrid requisa 138 carnets de socios a los que expulsará por reventa

El Real Madrid anunció a cuatro horas del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu, la colaboración con la Policía Municipal para requisar 138 carnets revendidos y procederá a la "expulsión inmediata" de los socios titulares.



El Real Madrid informó a Efe que esos carnets que se han revendido han sido bloqueados y no podrán ser utilizados, por los que las personas que lo compraron para acceder al Santiago Bernabéu, no podrán entrar a ver el Real Madrid-Bayern.



El club blanco ha propuesto a su Comisión de Disciplina "la expulsión inmediata de los socios titulares de esos carnets".