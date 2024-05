La UE alerta de la alta propagación de la tosferina: los casos se multiplican por 10, con gran riesgo para menores de seis meses

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de mayo de 2024 , 20:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A lo largo de 2023 y hasta abril de 2024 se han detectado en los países de la Unión Europea (UE) más Noruega, Islandia y Lichtenstein 60.000 casos de tosferina, diez veces más que en 2021 o 2022, advirtió este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).



El organismo con sede en Copenhague recordó que la tosferina causa epidemias incluso en los países con una alta tasa de vacunación en fases que van de tres a cinco años y que el grupo de mayor riesgo son los bebés de menos de seis meses no inmunizados o parcialmente inmunizados, que pueden requerir hospitalización o incluso morir a causa de esta bacteria, altamente infecciosa.



"El incremento del número de casos de tosferina en Europa demuestra que debemos mantenernos vigilantes. Es una enfermedad seria, en particular para los bebés", declaró la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.



"Disponemos de vacunas seguras y efectivas que pueden prevenirla. La vacunación es nuestra herramienta clave para ayudar a salvar vidas y evitar que la enfermedad se difunda aún más", agregó.



El ECDC instó a las autoridades sanitarias a reforzar los programas de vacunación para lograr una cobertura adecuada de la población infantil, lo que pasa por completar a tiempo la inmunización primaria y suministrar también las dosis de refuerzo conforme a los calendarios de vacunación nacionales.



Recordó además que las vacuna en el segundo o el tercer trimestre del embarazo es un medio muy efectivo para prevenir la enfermedad en recién nacidos que todavía no han recibido la inmunización y que por ello se encuentran en situación de riesgo.



El comunicado explicó que el gran número de casos en estos momentos está relacionado con varios factores, que se suman a las epidemias que se producen de forma regular.



Entre ellos citó la existencia de individuos sin vacunar o que no están completamente inmunizados, y la menor inmunización natural entre la población debido al efecto de la pandemia de coronavirus.